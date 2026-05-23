Diario de Mallorca y Ocimax te invitan al preestreno de 'Mallorca Confidencial'

Diario de Mallorca quiere celebrars el preestreno de la película Mallorca Confidencial sorteando cinco entradas dobles entre sus suscriptores. Dirigida por David Ilundain, el autor de B, el filme sobre Luis Bárcenas y la corrupción del PP, y con guion de Amelia Mora (La infiltrada); Mallorca Confidencial ha sido rodada en localizaciones de la isla y de Barcelona. Lolita Flores protagoniza este thriller policiaco en el que interpreta a la Chusa, una matriarca de un clan gitano que domina el tráfico de drogas, un personaje inspirado en la Paca. Completan el reparto Elelna Furiase -hija de Lolita-; Asia Ortega y Jordi Sánchez, entre otros.

Lucía Faraig

David Ilundain, en declaraciones a Diario de Mallorca explica que "Mallorca Confidencial es una historia de éxito a un precio muy alto. Una mujer nacida en un poblado marginal que se convierte en reina del tráfico de drogas de todo un emblema vacacional como es Mallorca. A base de instinto, determinación, inteligencia y muchas complicidades, La Chusa obtiene un lugar en la isla y su lugar en el mundo».

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Cartel promocional de la película 'Mallorca Confidencial' / .

¿Quieres asistir al preestreno de Mallorca Confidencial?

Diario de Mallorca y Ocimax te invitan al preestreno de la película Mallorca Confidencial que tendrá lugar el 28 de mayo a las 20.00h en Ocimax Palma. Sortearemos cinco entradas dobles entre nuestros suscriptores para que puedan disfrutar en primicia de este filme inspirado en la Paca y en hechos ocurridos en la isla. El resultado del sorteo se dará a conocer el próximo 27 de mayo.