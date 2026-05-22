Seis de las mejores poetas de España protagonizan un recital en el Festival Versud
Antònia Vicens, Teresa Pascual, Miriam Reyes, Leire Bilbao, Anna Pantinat, Sofía Castañón y, como invitada especial, Jèssica Zuan, consideradas de las mejoras poetas de España, han ofrecido un recital poético este viernes, 22 de mayo, por la noche en el Pati de les Dones de La Misericòrdia.
Este ha sido el acto destacado del Festival Versud, organizado por la Fundació Mallorca Literària, y ha sido la culminación de unas jornadas de convivencia entre las poetas. Antònia Vicens, en catalán; Teresa Pascual, del País Valencià; Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025, en castellano y gallego; Leire Bilbao, en euskera; Anna Pantinat, en catalán; Sofía Castañón, en asturiano, y Jèssica Zuan, poeta en lengua romanç, han deleitado a los asistentes con poesía en distintas lenguas.
El recital ha contado con la actuación musical del dúo Ölivias, con piezas basadas en poemas de Blai Bonet y de Antònia Vicens, entre otros, además de con el espectáculo visual de Atzur.
Antes del recital, ha tenido lugar en el jardín de La Misericòrdia la 'Reading party Blai Bonet', una iniciativa de dinamización de la lectura y la conversación sobre el autor de Santanyí, conducida por el escritor Sebastià Portell y con intervenciones musicales y poéticas.
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