El mercadillo de Las Dalias en Mallorca: "Los visitantes valoran que todos los puestos son diferentes"

El sonido de los cuencos tibetanos de la artesana Puchi comienza a escucharse en el recinto ferial de Es Molí, en Santa Ponça. Durante todo el fin de semana, desde este viernes hasta el domingo 24, este rincón de Mallorca se traslada a la Ibiza más hippie con la instalación del popular mercadillo de Las Dalias.

«Es el mejor de Europa», asegura Mario ‘el Mercader’, que ha traído en su furgoneta verde oliva todo tipo de cerámicas, cestas, bolsos y diversos artículos mediterráneos que diseña con «fibras orgánicas, entre ellas esparto y palma», tal como explica mientras coloca su mercancía en la explanada frente al molino.

«La tinaja es de Valencia y tiene 120 años», señala. Tal vez es el producto a la venta que más pesa de todos los ofertados estos días en el recinto al aire libre.

Mario vende cerámicas y artículos hechos con esparto y palma / Manu Mielniezuk

Visita obligada en Ibiza

La «variedad y calidad», en palabras de Juan Marí, es una de las señas de identidad del mercadillo que nació hace cuatro décadas junto al bar que regentaba su padre y que se ha convertido en una cita obligada para quien visite las Pitiüses.

La tibetana Puchi, que llegó a Las Dalias hace casi dos décadas, cree que uno de los aspectos que más valoran los clientes es que hay muchos puestos (alrededor de 80) «y no se repite ninguno. Es un mercadillo muy especial. Compras ropa aquí y es diferente, no la vas a encontrar en ningún sitio, es una pieza única», asegura.

En su caso, vende pulseras y collares típicos tibetanos hechos por ella misma, sus famosos cuencos, las pinturas thangkas y máscaras Mahakala.

Verónica Recalde, de la camisería Cloud 9 Ibiza / Manu Mielniezuk

Los artículos con diseños propios también se encuentran en puestos como el de Verónica Recalde, de Cloud 9 Ibiza, que ofrece «camisas de algodón para hombre, mujer y niño, algunas estampadas a mano con bloques de madera», según ejemplifica.

Roni Vargas, de Puzzle Ibiza, utiliza nácar, plata y piedras naturales para las joyas que vende, donde se incluyen chacras para la mano y diademas, además de los clásicos collares y pendientes.

El joyero Roni Vargas, de Puzzle Ibiza / Manu Mielniezuk

Entrada y actividades

La entrada al recinto de Calvià cuesta nueve euros y ofrece, además del mercadillo, música en directo, gastronomía, actividades infantiles, talleres de dibujo y una exposición de obras del colectivo Liberarte.

Este viernes a las 19 horas «se celebra la ceremonia de apertura y agradecimiento por estar aquí y convivir todos juntos, dirigiéndonos a los cuatro puntos cardinales y después al centro de la Tierra, el cielo y nuestro interior, todo acompañado por el sonido de unos tambores y unas caracolas», detalla Marí.

Este acto está precedido por la actuación en directo de Jon Michel (a partir de las 18 horas). Después habrá más música con s’Embat Night Event, Goodoo, Batucada Saravá!, Circo s’Embat, Howard Glassford y, para cerrar la velada, Al Varo Babylonia DJ.

Este sábado se estrena la zona holística, donde habrá una sesión de vinyasa yoga (11 horas), un taller de cata olfativa con aceites esenciales (12 h.) y uno de percusión en familia (13 h.). Las actividades infantiles a cargo de Món de Colorins tendrán lugar de 11 a 13 horas y de 17,30 a 20,30 h., mientras que el taller de pintura será de 12 a 14 h.

El organizado por Liberarte para los niños tendrá dos turnos (a las 11 y a las 12 horas) y consistirá en hacer las llamadas Dorodango, que son bolas de tierra brillantes. Por la tarde, habrá un taller de esgrafiado en tierra para interesados a partir de 15 años y se realizará en dos turnos, a las 15,30 horas y a las 16,30 h.

En cuanto a la oferta musical de Las Dalias en Mallorca, las actuaciones vendrán de la mano de Al Varo Babylonia, Looka Barbie, Swinging Tonic, Hippy House, Jon Michel, Paul Powell y Dr. Cubano.

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Fiesta de clausura

El domingo 24 habrá yoga para todos (11 h.), a continuación círculo de cacao y respiración (12 h.), y danzaterapia y danza estática (13 h.), las tres en la zona holística. Se repetirán las actividades artísticas e infantiles, así como las actuaciones musicales hasta el momento del cierre a las 21,45 horas, que se realizará con «la fiesta más emblemática, la Namasté, que en Eivissa se hace desde hace 29 años», según indica Juan Marí.