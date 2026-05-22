Lucía Solla Sobral presenta el fenómeno literario ‘Comerás flores’ en Palma

Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) ha viajado hasta Palma, invitada por la librería Rata Corner, para hablar de su debut en la narrativa con Comerás flores (Libros del Asteroide), uno de esos fenómenos literarios superventas que también ha logrado premios de la crítica. La escritora gallega ha acudido a la plaza París para hablar con la periodista Marta Pérez sobre el proceso creativo de esta novela, en la que retrata una relación tóxica y cómo la amistad ayuda a sanar.

Ante unas 150 personas que han acudido a esta charla gratuita, organizada para celebrar los 10 años de Rata Corner, la autora ha presentado la que es su primera novela, en la que trabajó casi tres años y que ha logrado el reconocimiento del Premio Cálamo y El Ojo Crítico, además de vender más de 250.000 ejemplares.

Comerás flores narra la historia de Marina y Jaime, una relación desigual tanto por edad (él es 20 años mayor que ella) y estatus económico, que deriva desde muy pronto en un maltrato psicológico.