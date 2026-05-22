Las heridas del franquismo, la música de raíz y la gastronomía popular se hacen fuertes en Mancor de la Vall y Porreres con el ciclo Perifèria Cultural

Perifèria Cultural desembarca este 2026 por primera vez en Mallorca, y lo hace con una programación marcada por la lucha, las heridas del franquismo, la música de raíz y la gastronomía popular. El ciclo, que nació en 2021 para reivindicar el espacio cultural de los Països Catalans desde la proximidad y fuera de los grandes circuitos comerciales, se celebrará del 28 al 30 de mayo en Porreres y Mancor de la Vall.

La primera cita tendrá lugar el próximo 29 de mayo en Porreres con Guerra, Exili, Revenja, la producción propia protagonizada por Joan Lluís Bozzo y Annabel Villalonga, que tras inaugurarse en Corbera d'Ebre evocando la devastación de la guerra, continúa su recorrido por espacios profundamente marcados por un pasado violento. En este sentido, Porreres se convierte ahora en la imagen de la represión y del silencio impuesto durante décadas, una elección nada casual si se tiene en cuenta que el municipio fue escenario de uno de los capítulos más dolorosos de la represión franquista en Mallorca. En este contexto, el espectáculo se convierte en una nueva parada dentro de este viaje por las heridas, ausencias e historias que durante años han quedado enterradas, reivindicando la necesidad de señalar lo que todavía incomoda.

Cartel promocional del ciclo Perifèria Cultural / .

Documental y música mediterránea

Como prólogo de esta jornada, el 28 de mayo se proyectará el documental La invasió dels bàrbars, una pieza que dialoga con los grandes temas que atraviesan esta edición de Periferia Cultural -las heridas y la necesidad de confrontar los relatos sepultados durante años- y que funcionará como una puerta de entrada al recorrido emocional y político que propone Guerra. Exili, Revenja. A través de la narración y la música, el espectáculo defiende la memoria histórica desde un lugar incómodo pero necesario, reivindicando el recuerdo como un acto de responsabilidad colectiva frente al olvido. "Hay espacios donde las heridas del franquismo todavía son visibles aunque pasen los años. Porreres es uno de esos lugares. Y precisamente por eso tenía todo el sentido de que Guerra. Exili, Revenja llegara hasta aquí”, defiende Francesc Ribera 'Titot', director artístico del ciclo.

Al día siguiente, 30 de mayo, Perifèria se trasladará a Mancor de la Vall con una jornada dedicada a la música mediterránea y la fuerza de la transmisión oral. La velada estará encabezada por Miquel Gil, una de las grandes voces de la música de raíz en los Països Catalans y figura imprescindible en la renovación de la canción tradicional desde una mirada contemporánea. Con una trayectoria marcada por el compromiso con la cultura popular y la investigación sonora, Gil presentará una propuesta que conecta tradición, poesía e identidad mediterránea.

Miquela Lladó y Tiu, madre e hija unidas por un proyecto que reivindica la canción tradicional

La jornada, organizada con la colaboración de la entidad Arrels -que desde hace años trabaja por la difusión de la cultura popular, las tradiciones y la enseñanza de la música tradicional-, se completará con la actuación de Miquela Lladó y Tiu, madre e hija unidas por un proyecto que reivindica la canción tradicional y popular mallorquina a través de poemas. Acompañadas por Jordi Tugores y Pere Dàvila, el espectáculo establece un diálogo entre generaciones que convierte la música en refugio, herencia y espacio compartido.

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Gastronomía con el chef Metus Mustafa Demir

La gastronomía también formará parte esencial de ese desembarco mallorquín. Cada velada irá acompañada de una propuesta creada a medida con productos y productores locales, reivindicando la cocina como una forma más de cultura viva y de conexión con el territorio. Así, tanto en Porreres como en Mancor de la Vall, el menú correrá a cargo del chef Metus Mustafa Demir, que dará forma a una experiencia nacida de productos de km 0 y sostenibles arraigados al paisaje y a la gastronomía mallorquina, convirtiendo la mesa en una extensión natural de la experiencia cultural y compartida que define el ciclo.