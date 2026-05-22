Videopodcast
El editor Luis Solano, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “En la librería muchas veces levantas el libro por la cubierta”
El director editorial de Libros del Asteroide, sello que el año pasado cumplió dos décadas, protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Luis Solano (Santiago de Compostela, 1972), director editorial de Libros del Asteroide, sello que fundó hace 20 años ya, es esta semana el protagonista de Libros y Cosas, el vídeopodcast del suplemento ABRIL.
Con un ojo especial para recuperar esas novelas que en su momento pasaron desapercibidas y una habilidad envidiable para descubrir a nuevos talentos de la narrativa contemporánea como Lucía Solla Sobral y su Comerás flores, una de las novelas más vendidas en España en el último año, Solano ha convertido el catálogo de Libros del Asteroide en uno de los referentes literarios en nuestro país.
Entre sus autores más conocidos se encuentran Robertson Davies (El quinto en discordia), Rachel Cusk (A contraluz), Maggie O’Farrell (Hamnet), Wallace Stegner y Ágota Kristóf. Todos ellos pertenecen ya a una imagen concreta, la del diseño de Libros del Asteroide, cuyas características cubiertas son uno de los sellos distintivos de la editorial, un matiz tan importante como los títulos de las obras.
Algo que Solano tiene muy claro y describe así: "Lo que te pasa muchas veces es que vas a una librería y levantas los libros por la cubierta, les das la vuelta y si te interesa lo lees. El feo vas a tardar más en llegar a él, al feo llegas muchas veces porque te lo han recomendado, en vez de mirar las cubiertas ves primero los nombres porque estás buscando un libro de determinado autor o determinado título, y si no seguramente ese libro a lo mejor se quedaría fuera".
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