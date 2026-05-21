El Teatre Principal de Palma recupera una comedia de Alexandre Ballester

El Teatre Principal de Palma estrenará la próxima semana Un baül groc per a Nofre Taylor, una nueva producción propia que recupera una comedia casi inédita de Alexandre Ballester. Marga López dirige la obra interpretada por Miquel Àngel Torrens, Luca Bonadei, Alba Flor, Mariona Hauf, Sofía Muñiz, Josep Orfila y Maria Rosselló. El montaje se podrá ver el jueves 28 de mayo (a las 20 horas), el viernes 29 (20 horas) y el sábado 30 de mayo (19 horas).

Un baül groc per a Nofre Taylor es una comedia que Alexandre Ballester escribió hace sesenta años y que se estrenó en 1968. Desde entonces esta obra apenas ha sido representada. Narra la historia de Nofre Taylor un auténtico hombre hecho a sí mismo, triunfador y millonario sin escrúpulos, que tiene todo un grupo de trabajadores y criados a su servicio.

Una escena de la obra. / Tolo Balaguer/Teatre Principal

Durante la presentación celebrada este jueves, 21 de mayo, el director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha recordado que este año se cumplen 15 años de la muerte de Ballester y que esta comedia satírica está enmarcada dentro del teatro del absurdo, aunque con un claro mensaje social, por lo que el público no saldrá indiferente.

Marga López también ha retratado a Nofre Taylor como "un personaje execrable, un personaje fácilmente reconocible hoy en día como presidente de un gobierno o como un gran empresario, un personaje que juega al ajedrez con las personas sin escrúpulos y sin pensar en las consecuencias para los demás".

"Ante esto -ha insistido López- nuestra rebelión es ridiculizarlos, hacer mofa de estos personajes".

El actor Miquel Àngel Torrens, que da vida a Nofre Taylor, ha coincidido con Marga López y, aunque se trata de un texto de 1966, ha destacado su validez en la actualidad pidiéndose "¿hacia dónde vamos? ¿qué mundo es lo que queremos?"

Luca Bonadei, por su parte, ha puesto en valor el texto de Ballester y ha destacado que ante la fuerte crítica social de Un baül groc per a Nofre Taylor "el autor no deja nadie vivo, todo el mundo tiene responsabilidad y todo el mundo recibe".

Josep Orfila se ha referido al montaje como "una comedia satírica divertida pero incómoda" y ha reivindicado el papel de la mujer como directora teatral en referencia a Marga López, "la primera vez que me dirige una mujer".

Elionor Sintes, responsable de la escenografía; Núria Manzano, del vestuario; Joan Fullana, iluminación y adaptación dramatúrgica; Joan Vila, diseño de sonido y música; y Davo Marín, movimiento escénico, completan el equipo artístico.

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Otro momento de la representación. / Tolo Balaguer/Teatre Principal

La función del día 30 de mayo dispondrá, para personas con discapacidad visual y auditiva, de sobretitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares. Las funciones de los días 28 y 29 dispondrán, para personas con discapacidad auditiva, de bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares. Unidades limitadas. Para hacer uso de los servicios es necesario recoger los aparatos 30 minutos antes de la función. Más información: educa@teatreprincipal.com