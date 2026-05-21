Seis insignes poetas españolas, en el Festival Versud con obras en varias lenguas propias

Un total de seis reconocidas poetas españolas participarán en el Festival Versud de Mallorca, previsto para los días 22 y 23 de mayo, con un recital en el que las artistas utilizarán distintas lenguas propias, además del castellano: el catalán, el gallego, el euskera y el asturiano.

En un comunicado publicado este jueves, el Consell de Mallorca, que presenta conjuntamente con la Fundación Mallorca Literària la cita cultural, ha explicado que la parte culminante del festival será el 22 de mayo, a las 21 horas, en el Pati de les Dones de la Misericòrdia, que reunirá a seis poetas destacadas.

Concretamente, Antònia Vicens, Anna Pantinat y Teresa Pascual, en catalán; Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025, en castellano y gallego, Leire Bilbao en euskera, Sofía Castañón, en asturiano, y la invitada especial Jèssica Zuan, en lengua 'romanç'.

El recital contará con la intervención musical del dúo Ölivias, con piezas basadas en poemas de Blai Bonet y Antònia Vicens, entre otros, y con las visuales de Atzur, que presentará un espectáculo creado para la ocasión.

El recital tendrá lugar en el Pati de Dones de la Misericòrdia y será la culminación del encuentro artístico de estas autoras y artistas durante dos días en Mallorca, en los que habrán dado forma a la interacción de sus poéticas.

Antes del recital, también tendrá lugar en el jardín de la Misericòrdia la 'Reading party Blai Bonet', una iniciativa de dinamización de la lectura y la conversación sobre el autor de Santanyí, conducida por el escritor Sebastià Portell y con intervenciones musicales y poéticas.

Se trata de la adaptación para el público mallorquín del formato de 'reading party' popularizado en Manhattan y que en el último año ha empezado a implantarse en Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas.

El formato de la 'reading party', entendido como un encuentro para la lectura silenciosa en comunidad, se adapta en esta ocasión para ofrecer un espacio acogedor en el que alternar la lectura individual con la conversación y la escucha activa, convirtiendo la lectura en una fiesta y un aliciente para compartir.

Con este objetivo, los Jardines de la Misericòrdia se transformarán en un jardín de las delicias habitado por la palabra de Blai Bonet como punto de encuentro y celebración.

Ambos actos, la 'reading party' y el recital posterior, contarán con una parada de libros de Drac Màgic y una cata de vinos de la DO Pla i Llevant.

El Festival Versud continuará el sábado 23 de mayo en el oratorio de Sant Blai de Campos con el recital Vers novel, protagonizado por tres de las voces emergentes más destacadas de la poesía en catalán: la mallorquina Laura Taltavull, el valenciano Andreu Blai y la catalana Sasha Pradkhan.

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El festival culminará con el concierto de Mar Pujol, una cita muy especial que será la clausura de la gira 'Cançons de rebost' de la cantante y compositora catalana.