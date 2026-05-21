La película 'Forastera', rodada en Mallorca, abrirá el Atlàntida Film Fest 2026
La próxima edición del festival de cine será la que contará con mayor presencia de talento balear y celebrará los 20 años de ‘Yo’, de Rafa Cortés
Redacción
La película Forastera, dirigida por Lucía Aleñar, rodada en Mallorca y premiada en el festival de Toronto y en el de Valladolid, inaugurará el Atlàntida Mallorca Film Fest, que se celebrará en la isla del 24 de julio al 2 de agosto. El director de este festival, Jaume Ripoll, ha dado a conocer más novedades de la próxima edición, que será la que cuente con más presencia de talento balear de las celebradas hasta ahora.
Ripoll ha presentado este jueves, 21 de mayo, en el Hotel Victoria Gran Meliá de Palma, más novedades del Atlàntida. La primera de ellas es que la película encargada de inaugurar el festival, el próximo 26 de julio en La Misericordia, será Forastera, de Lucía Aleñar, coproducida por IB3 Televisió y La Perifèrica Produccions. Además de la directora del filme, a la proyección asistirán los actores protagonistas: Lluís Homar y Zoe Stein.
No será la única muestra de la producción local en el Atlàntida, ya que el festival contará con 8 largometrajes más en la sección oficial Talent Balear, además de una proyección especial para celebrar el 20 aniversario de Yo, de Rafa Cortés. Tanto el director como el actor Álex Brendemühl presentarán, en la Sala Rívoli, la versión remasterizada de la película.
En la sección oficial de largometrajes Talent Balear se podrá ver La carn de Joan Porcel, reciente ganadora de dos Biznagas de Plata en el Festival de Málaga; En l’eixam, el nuevo drama del ganador del Goya, Óscar Bernàcer; los documentales Amílcar, de Miguel Eek, Soportant el paradís, de Marga Melià y Maria Solivellas, de Álex Dioscorides; Èrem una gran família, de Cristina Roselló y el estreno mundial de 3.000 euros al mes, co-dirigida por Guillermo Broglia, Mario Figueroa y Jordi Barnés.
A la lista de largos se suman los 19 cortometrajes que complementarán la presencia balear en una edición histórica, han destacado desde el Atlàntida.
Según se ha dado a conocer, el jurado de la sección Talent Balear estará integrado por el escritor Biel Mesquida, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la artista mallorquina de origen británico Claire O’keefe y la actriz Llum Barrera.
El festival contará de nuevo con el Atlàntida Mallorca Talents Lab (AMTL) para el se han seleccionado 11 proyectos de largometraje en desarrollo que accederán a mentorías personalizadas.
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