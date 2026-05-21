LENS, una de las propuestas culturales multidisciplinares más singulares de Mallorca, celebra en Palma su tercera edición

LENS, una de las propuestas culturales multidisciplinares más singulares de Mallorca, llega a su tercera edición, que tendrá lugar este próximo sábado día 23 en Palma, en el Pueblo Español, de 16 a 00 horas. Bajo el concepto CONV3RG3NC3, el proyecto propone una experiencia inmersiva donde música electrónica, arte contemporáneo y nuevas tecnologías convivirán en un mismo espacio.

La programación incluirá instalaciones inmersivas, performances, arte generativo, new media art (prácticas artísticas que utilizan tecnologías digitales, software, algoritmos y biotecnología), nuevos espacios de arte, espacios familiares, zonas chill, experiencias gastronómicas, coctelería de autor, catas de la mano de Túnel y un cuidado cóctel de música electrónica.

Desde su creación en 2025, el proyecto ha celebrado dos ediciones en Mallorca: la primera en el Frontón de Sineu y la segunda en el Pueblo Español. Cada edición transforma el espacio en un recorrido sensorial donde las disciplinas conviven y se contaminan mutuamente, generando nuevas formas de conexión y participación colectiva.

“LENS funciona como una plataforma cultural en constante evolución donde la curaduría artística, la identidad visual y la experiencia espacial forman parte de un mismo lenguaje”, defienden sus organizadores.

El encuentro artístico mantiene algunos de sus espacios más representativos con propuestas site- specific como La Alhambra, Collective Echo, dedicada al arte colectivo, o Exploratory Soundcase en La Iglesia Torralba con arte sonoro y experimental, y suma una nueva sala inmersiva bajo el programa Experimental Frequencies, un espacio donde la tecnología, el arte generativo y los nuevos medios exploran nuevas formas de percepción, emoción e interacción.

La gastronomía será protagonista de este encuentro multidisciplinar / Santiago Lo Cascio

La programación musical también se expande en esta edición con la incorporación de Alexis Cabrera, reconocido artista internacional que presentará un live set exclusivo. A ello se suma el reconocido Dani Casarano, quien cerrará su set con The Live Collective, una propuesta colaborativa donde cuatro músicos convergen en tiempo real para cerrar la jornada con un concierto en vivo de música electrónica.

Entre las novedades de esta edición se incorpora también una nueva Chill Zone, concebida como un espacio de descanso, convivencia y pausa dentro del recorrido del evento, donde el público podrá relajarse, compartir y disfrutar de la propuesta gastronómica y de bebidas. Esta zona convivirá con el ya consolidado espacio Family & Kids, un área dedicada a familias y público infantil que contará con monitor y actividades creativas orientadas a la exploración artística y sensorial.

Experiencia gastronómica

La experiencia gastronómica adquiere además un papel protagonista con una degustación gratuita que tendrá lugar de 16 a 17.30 horas de la mano de dos sponsors y colaboradores de LENS. La marca mallorquina Túnel presentará su mojito de hierbas, mientras que Straight Up. —empresa internacional presente en Mallorca, Berlín y Londres— ofrecerá una experiencia de degustación de mezcal y tequila infusionados con fruta y acompañados de chocolate.

Line Up — Main Stage

— 16:00 — 18:30 | Gabba

— 18:30 — 20:30 | Bruno & Ivo

— 20:30 — 22:00 | Alexis Cabrera (Live Set)

— 22:00 — 23:30 | Dani Casarano

— 23:30 — 00:00 | The Live Collective (Live Set)

Gabba

Cara habitual dentro del crew y auténtica apasionada del vinilo, Gabba debuta en Lens con una propuesta sonora marcada por el movimiento, la mezcla cultural y la exploración rítmica. Con raíces en Zimbabue, años formativos en Mallorca y actualmente afincada en Barcelona, sus sets transitan entre el house y el techno a través de texturas coloristas, grooves dinámicos y una energía fresca que mantiene al público en constante movimiento.

Ivo & Bruno — B2B

Juntos, Ivo & Bruno construyen un back-to-back basado en el contraste y la conexión: dos lenguajes musicales diferentes que convergen en una narrativa sonora compartida. Su propuesta se desarrolla en tiempo real, jugando entre tensión, espontaneidad y diálogo rítmico.

Alexis Cabrera

Reconocido como uno de los nombres más destacados de la escena electrónica argentina, Alexis Cabrera presentará un live set centrado en la síntesis modular y la experimentación libre. Su sonido se mueve entre el minimal house, el electro y la electrónica experimental sin pertenecer completamente a ningún género, transformando constantemente sus producciones en composiciones vivas e impredecibles. Su capacidad técnica y sensibilidad sonora lo han convertido en una referencia internacional dentro de los formatos live de música electrónica.

LENS, una experiencia sensorial para todos los públicos / Santiago Lo Cascio

Dani Casarano

DJ y productor suizo con más de dos décadas de trayectoria internacional, Dani Casarano ha desarrollado un lenguaje musical propio difícil de clasificar. Su sonido, emocional, profundo y cargado de misterio, transita entre el techno, el house y las texturas experimentales con una identidad muy personal. Tras recorrer clubes y festivales de los cinco continentes —desde Berlín y Brooklyn hasta Sudamérica y Asia—, Casarano llega a Lens como una de las figuras más consolidadas de la escena underground internacional.

The Live Collective

Una creación original formada por cuatro músicos y un DJ que explora nuevas formas de concierto electrónico en vivo, donde las etiquetas musicales se disuelven para dar paso a una experiencia híbrida entre improvisación, producción electrónica e instrumentación en directo. Una propuesta colaborativa que se estrena en LENS donde ritmo, emoción y experimentación convergen en tiempo real. The Live Collective está formado por Dani Casarano, Rafel Llobell (Ableton), Simone (guitarra), Sara G. Arjona (teclado) y Nata Barallobres (batería).

ARTISTAS Y PROPUESTAS

La edición 2026 reúne una selección de artistas contemporáneos y colectivos multidisciplinares que activarán el espacio a través de distintas prácticas artísticas:

EXPLORATORY SOUNDCASE - Iglesia Torralba || Exploración de arte sonoro

Pimienta

Carlos Anguera

Txema González

COLLECTIVE ECHO - La Alhambra || Arte colectivo

Aldi Alegre & Leffigue

EXPERIMENTAL FREQUENCIES - El Greco || New media

Magdalena Hill

Honest Collective

Melina Aguad

Agucci

PLAZA MAYOR || Arte en vivo

Alex Jul

Honest Collective

Ptrovici

Violeta Galera

Dalumen Lab

Anna Subiela

VOCES Y PROPUESTAS

EXPLORATORY SOUNDCASE - Iglesia Torralba || Arte sonoro y exploración

En esta edición, La Iglesia Torralba se transforma en un espacio dedicado a la exploración sonora de la mano del colectivo artístico Pimienta, quienes presentan dos propuestas que dialogan entre territorio, memoria, escucha y experimentación.

El primer pase estará a cargo de Carlos Anguera, artista sonoro nacido en Palma y residente entre Mallorca y Berlín. Su práctica se desarrolla entre grabaciones de campo, electrónica y sistemas de reproducción, explorando los mecanismos de construcción de la imagen y la percepción contemporánea. A través de procesos de deconstrucción y reconstrucción de medios, su trabajo investiga la relación entre tecnología, cultura visual y experiencia sensorial.

La segunda intervención será presentada por Txema González de Lozoyo, músico, antropólogo y fonografista nacido en Madrid y residente en Mallorca. Especializado en grabación de campo e instrumentos tradicionales, su obra parte de la investigación de las tradiciones sonoras y se expande hacia territorios de experimentación radical. Sus propuestas ponen en diálogo paisaje, memoria y escucha profunda, generando experiencias inmersivas donde el sonido se convierte en herramienta de exploración colectiva y percepción expandida.

COLLECTIVE ECHO - La Alhambra || Arte colectivo

La piel del sonido es una experiencia participativa que explora la relación entre cuerpo, tacto, sonido y espacio. La pieza propone transformar al público en parte activa de la composición sonora mediante dispositivos como interfaz principal. A través del contacto entre cuerpos, materiales y superficies, se activan distintas capas de sonido que evolucionan en tiempo real, construyendo un paisaje sonoro vivo y colectivo.

El proyecto surge de la colaboración entre Leffigue, DJ y Productor de música electrónica especializado en diseño sonoro y composición en Ableton Live, y Aldi Alegre acompaña a eventos, marcas y espacios de ocio a diseñar experiencias que regulan, conectan y se recuerdan, poniendo el cuerpo y los sentidos en el centro.

EXPERIMENTAL FREQUENCIES - El Greco || New media

Experimental Frequencies es una nueva área inmersiva compuesta por cuatro salas donde el público atraviesa distintos universos perceptivos, narrativos y sensoriales, en diálogo con el arte contemporáneo, la tecnología y la frecuencia expandida.

• Magdalena Hill — Reflections of Beauty

Una instalación que cuestiona la construcción contemporánea de la belleza y cómo los estándares sociales influyen en la percepción individual, invitando a reflexionar sobre la distancia entre la mirada externa y la identidad propia.

• Honest Collective — HELLO // GOD

Una experiencia inmersiva que utiliza un teléfono como interfaz metafísica para explorar los límites entre inteligencia artificial, fe y simulación, generando un sistema de respuestas visuales y sonoras que se mueven entre lo orgánico, lo digital y lo trascendental.

• Melina Aguad — Interference

Interference es una pieza audiovisual que explora la salud mental como un sistema en el que convergen herencia genética, condicionamiento social y trauma. A través de imagen, sonido y cuerpo, la obra convierte lo invisible en experiencia perceptible, donde el movimiento actúa como lenguaje y transformación.

• Agucci — Electrolistik

Electrolistik, una experiencia sensorial de aforo reducido donde sonido y cuerpo dialogan a través de la escucha profunda, el movimiento espontáneo y la resonancia física, proponiendo un entorno inmersivo donde la percepción se expande desde lo sonoro hacia lo corporal.

PLAZA MAYOR || Arte en vivo

Las balconadas del espacio serán intervenidas por las obras pictóricas de gran formato de Violeta Galera, una serie inédita inspirada en el florecimiento y la expansión vital. Su trabajo construye un paisaje emocional donde naturaleza, color y gesto activan una lectura de transformación y renacimiento en diálogo con la arquitectura del recinto.

Junto a ella, Anna Subiela presenta Lo que no dices también ocupa espacio, una obra participativa que no se contempla, sino que se atraviesa. A partir de una pregunta directa —“¿Qué estás sosteniendo por miedo a perder?”— el público activa un proceso íntimo de escritura, ruptura y desaparición del mensaje, generando un gesto de liberación donde lo esencial ocurre en la experiencia interna más que en lo visible.

La propuesta de Alex Jul se articula en una sala expositiva en Plaza Mayor, donde el artista cuestiona la forma en la que el espectador se enfrenta habitualmente a la obra de arte dentro del espacio expositivo. Frente a la mirada acelerada y el consumo visual inmediato, introduce un dispositivo que propone una observación más íntima y pausada: pequeñas aperturas o “mirillas” integradas en las piezas —incluyendo muralismo y obra de estudio— que invitan a una relación parcial, focalizada y consciente con la obra. Paralelamente, el artista desarrollará una pintura mural en directo dentro del recinto, permitiendo al público presenciar el proceso de creación en tiempo real.

Con la llegada de la noche, el espacio se transforma a través de distintas intervenciones visuales en directo. Honest Collective presenta Eidolon, una creación audiovisual en tiempo real que traduce la energía del recinto en una narrativa visual en constante evolución.

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Marcel Moga (PTROVICI) desarrolla Refraction of Art, una intervención inmersiva sobre el DJ booth donde imagen, sonido y espacio convergen en una misma escenografía sensorial. La programación visual se completa con Dalumen Lab, que realizará una proyección generativa en directo con The Live Collective, expandiendo la experiencia musical hacia un entorno audiovisual inmersivo donde tecnología y arte se encuentran.