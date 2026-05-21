El Consell adquiere los 36 grabados de la ‘Sèrie Mallorca’ de Joan Miró

La Sèrie Mallorca, de Joan Miró, compuesta por 36 grabados que el artista realizó en 1973, es ahora propiedad del Consell.

Se puede ver en el Museu de Mallorca, está considerada «una de las mejores series de la extensa producción gráfica» del genio catalán y es una obra «excepcional» debido a que «existen poquísimas colecciones en el mundo que dispongan de la serie completa de 36 ejemplares», según indica el informe técnico de la conservadora y restauradora de la institución insular.

El objetivo es incrementar el fondo artístico de la colección museográfica y se ha realizado a través de su compra a la galería Pelaires por un coste que asciende a 400.000 euros.

Exposición

Previamente, la edición gráfica fue cedida al Consell para llevar a cabo la exposición Joan Miró y el despertar del arte contemporáneo en Mallorca, que forma parte de la muestra conjunta Paysage Miró, que el año pasado se celebró en la Fundació, Es Baluard, la Llotja y el Casal Solleric.

Estos 36 grabados firmados por el artista universal afincado en la isla se distribuyen «en cuatro tandas de nueve ejemplares cada una» y con ellos «Miró quería mostrar de forma didáctica el proceso y la complejidad técnica del grabado, y reivindicar a la vez el valor artístico de cada parte del proceso. Con este fin, numeró y firmó individualmente cada una de las obras de las cuatro partes», señala la memoria justificativa de la reciente adquisición.

El nuevo patrimonio público supuso en su momento «un hito esencial en el desarrollo del arte contemporáneo en Mallorca», una colección que «está íntimamente ligada a la inauguración de la Sala Pelaires en Palma en el año 1969, que fue un acontecimiento crucial para situar por primera vez la isla en el circuito artístico internacional», como añade el texto.

La colección «está íntimamente ligada a la inauguración de la Sala Pelaires en 1969» / DM

A partir de ahora, tendrá «una finalidad pública y de divulgación», dado su «relevante valor históricoartístico y patrimonial y el buen estado de conservación».

La labor divulgadora se lleva a cabo a través de la exposición en el Museu de Mallorca, inaugurada el 28 de octubre de 2025 y comisariada por Magdalena Aguiló.

Tras tener conocimiento de la compra por parte del Consell, en la que no ha participado, expresó su satisfacción porque considera que la serie de grabados «es un símbolo de la relación de Miró con la isla en una época, los años 70, en la que el artista mostró su interés por el ámbito cultural mallorquín», tal como resalta quien profundiza en este aspecto en la publicación que se ha editado sobre la exposición.

Asimismo, la muestra ofrece una selección de carteles, catálogos, documentación histórica y más obras originales de la época, como gouaches, litografías enriquecidas por el artista, serigrafías y dibujos, entre otras piezas.

Críticas del PSOE

Por su parte, el grupo socialista en el Consell pone en cuestión el emplazamiento escogido para la exposición, ya que «el Museu de Mallorca no está destinado al arte contemporáneo», según recuerda Joan Ferrer; y critica que no les han remitido el informe técnico de la adquisición, pese a las reiteradas peticiones.

«No entendemos este oscurantismo al no facilitarnos el acceso a él ni por qué el precio ha aumentado 50.000 euros respecto al inicial», denuncia el conseller electo del PSOE y responsable del área de Cultura.