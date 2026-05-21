La Fira del Llibre de Palma ofrecerá más de 40 actividades en una edición que apuesta por la inclusión

Con una clara voluntad de llegar a todos los públicos y con el objetivo de que todo el mundo pueda encontrar su libro. Así llega la 44 edición de la Fira del Llibre de Palma, evento más que consolidado en la agenda cultural mallorquina que organiza el Gremi de Llibreters de Mallorca con el apoyo del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma.

La edición de 2026 confirma que la sede estrenada hace apenas un año, la plaza de España, se consolida como emplazamiento definitivo de la Fira, que este año cuenta con la participación de 16 librerías, además de la Nova Editorial Moll, y de los stands institucionales de Cort y de la Fundació Mallorca Literària.

Esta edición es el marco escogido para estrenar la nueva colaboración con la entidad Apropa Cultura, un acuerdo que permitirá que la programación y el trabajo del Gremi llegue también a los colectivos en situación de vulnerabilidad para facilitar el derecho de todas las personas de acceso a la cultura, y que ha derivado ya en la inscripción de más de 80 personas.

La programación incluye una serie de actividades dirigidas a diferentes perfiles –desde escuelas hasta entidades sociales que incluyen desde niños a personas mayores– que se llevarán a cabo durante las mañanas de lunes a viernes. Entre ellas se incluyen talleres, lecturas en voz alta y un encuentro del club de lectura de la Asociación de Lectura Fácil de Balears.

"Después de la buena experiencia del año pasado, repetimos ubicación con la intención de llegar a nuevos públicos gracias a la adhesión a Apropa cultura ya una extensa programación de actividades", ha compartido el presidente del Gremi, Miquel Ferrer.

Participantes

En total, habrá más de 40 actividades durante todos los días de la Fira del Llibre, entre las que destacan presentaciones, cuentacuentos, talleres y conciertos.

Acogerá la presentación de los debuts literarios de autores locales como el humorista Yunez Chaib o la escritora Olívia Lund, así como la de la primera novela de Marcos Augusto y de los nuevos libros de Laia Malo, Àlex Fito y Cecília Navarro.

También el periodista y musicólogo Pere Estelrich presentará su último libro, Cròniques Wagnerianes, en una sesión que incluirá diversas actuaciones musicales.

Autores como Miguel Gane, Alina Not, Eudald Espluga y Luciana Peker pasarán también por un evento que se unirá al Any Blai Bonet con un recital organizado por la Fundació Mallorca Literària y que ofrecerá también un taller de twerking a cargo de Sai López y la grabación de un capítulo del podcast Guarida y tapete.

Actividades infantiles

En el apartado infantil y familiar, la programación incluye la actuación de Cucorba, organizada con el apoyo de la Obra Cultural Balear. El célebre grupo de animación infantil, que debutó hace 50 años, se despedirá de los escenarios el próximo mes de enero y ofrecerá una de sus últimas actuaciones en Palma en el marco de la Fira.

Además, el evento incluirá cuentacuentos vinculados a novedades editoriales como Petit mallorquinari de Melicotó o el cuento de L'amor de les tres taronges, recientemente publicado por la Nueva Editorial Moll, así como actuaciones y cuentacuentos de Centimets Teatre, Conte Contat, Caterina Valriu y La Fada Despistada, entre otros muchos.

Inauguración

El inicio oficial de la programación tendrá lugar el viernes 29 de mayo a las 18:30 horas con el pregón de Fades. El acto inaugural será conducido por la periodista Margalida Mateu y contará con la actuación de Monkey Doo.

Este día la feria permanecerá abierta hasta las 22 horas, en una nueva edición de la Nit de Fira estrenada en 2025. Durante el acto de clausura, que se llevará a cabo el domingo 7 de junio a partir de las 18 h, habrá una nueva edición del concurso Cronològic: escriptors vs llibreters vs lectors, conducido por Javi Vegas y Salvador Oliva, al que seguirá el concierto de la Banda de Música Unió Musical Nostra Terra, de Son Ferriol.

Horario

La feria permanecerá abierta desde el viernes 29 de mayo hasta el domingo 7 de junio en horario de 10 a 14 h. y de 16:30 a 20:30 h. (menos el viernes 29, que la hora de cierre será a las 22 h.). Todas las compras realizadas en la Fira del Llibre de Palma tendrán un cinco por ciento de descuento.

La programación completa se puede consultar en www.llibretersmallorca.cat