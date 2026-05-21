Fiestas de la Mare de Déu de la Salut en Palma 2026: fecha, macroconcierto y presupuesto

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el inicio del expediente para la contratación de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la capital balear. El evento se celebrará el 5 de septiembre de 2026 y volverá a incluir un macroconcierto de grandes dimensiones, según ha avanzado el alcalde Jaime Martínez.

El Consistorio trabaja con la previsión de mantener un formato muy similar al del año pasado, consolidando así una cita que se ha convertido en uno de los principales eventos culturales del final del verano en la ciudad.

Cuándo son las fiestas de Palma 2026

Las fiestas de la Mare de Déu de la Salut están previstas para el 5 de septiembre de 2026, con actividades durante la jornada y un gran evento musical como cierre principal de la programación.

El epicentro de la celebración volverá a ser el entorno del Parc de la Mar, que ya en la edición anterior se transformó en un gran espacio de conciertos al aire libre con escenarios, pantallas y zonas habilitadas para el público.

Qué presupuesto tienen las fiestas

Aunque el Ayuntamiento no ha detallado la cifra exacta para 2026, ha confirmado que el presupuesto será similar al del año anterior. En 2025, la inversión superó los 300.000 euros, destinados a producción técnica, seguridad, limpieza y programación musical.

Ese presupuesto permitió desplegar una infraestructura de gran formato, con pantallas de gran tamaño frente a la Catedral, sonido de alta potencia y un diseño escénico inmersivo.

Cómo fue el macroconcierto del año pasado

En la edición de 2025, las fiestas de la Mare de Déu de la Salut reunieron a más de 20.000 asistentes en el Parc de la Mar y su entorno. El evento fue de acceso libre y gratuito y se extendió desde la tarde hasta la madrugada.

El cartel estuvo encabezado por los artistas internacionales BLOND:ISH y WhoMadeWho, que ofrecieron sesiones de música electrónica de gran formato. También participaron propuestas como Lourdes Lourdes y la mallorquina Bibi Smalls, que aportó el componente local con una sesión de house y electrónica.

La organización convirtió el espacio urbano en un gran recinto festivo, con zonas de barras, food trucks y un amplio dispositivo de movilidad y seguridad que incluyó cortes de tráfico, refuerzos de transporte público y trenes nocturnos.

Un evento que busca consolidarse en Palma

El Ayuntamiento de Palma pretende consolidar este formato como una de las grandes citas del calendario cultural de la ciudad, combinando tradición y espectáculo musical contemporáneo. La estrategia pasa por mantener un evento gratuito, de gran impacto visual y con capacidad para atraer a miles de personas, reforzando la proyección cultural y turística de la capital balear.