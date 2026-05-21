El fenómeno Taylor Swift se instala en Palma con un espectáculo musical dirigido a todos sus fans

Taylor Swift, la cantante que se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural, político y económico a nivel planetario, la artista que ha cambiado la escena musical con unos conciertos que generan millones de dólares, es la protagonista The Swifties Show, un ambicioso espectáculo musical inspirado en la cantautora estadounidense que, producido por la escuela J&S Música se estrenará este sábado en la Sala Dante de Palma (18 horas).

“Taylor Swift destaca por contar historias, y eso es lo que la convierte en un fenómeno mundial. No importa la edad que tengas o de dónde vengas: sus letras conectan con momentos reales de la vida de las personas. Y justamente eso es lo que define The Swifties Show. No queríamos hacer solo un concierto o cantar canciones de Taylor, sino crear una experiencia más emocional y teatral, donde el público pueda sentirse identificado, cantar, emocionarse y divertirse juntos”, explica la cantante argentina Gabby Damp, quien ejecutará los grandes éxitos de Swift arropada por una potente banda de seis músicos en directo.

Un espectáculo dirigido a todos los públicos, desde niños a adultos

El espectáculo está dirigido a todos los fans que han convertido a la artista en un icono generacional. “Desde niños a adultos, queremos que el público entre durante un rato en un universo totalmente Swiftie. Que puedan vivir un show hecho con muchísimo amor y cuidado en cada detalle. Hay emoción, partes teatrales... La idea es que la gente cante, se divierta y se sienta parte de una experiencia compartida entre todos”, expresa Damp.

Gabby Damp es la cantante que interpretará los éxitos de Swift / .

Sobre el escenario, el público podrá disfrutar de himnos generacionales como Love Story, 22, You Belong With Me y la esperada The Fate of Ophelia, entre muchos otros temas que han marcado a millones de seguidores en todo el mundo. “Creo que Taylor Swift conecta con la gente desde un lugar muy humano. A lo largo de los años ha recibido muchas críticas, incluso por no tener un rango vocal como otras grandes divas del pop, pero justamente ahí está parte de su magia: ha sabido convertir todo eso en inspiración y reinventarse constantemente. Sus canciones cuentan historias reales y muy emocionales. Un verdadero Swiftie entiende que cada letra conecta con momentos de la vida, sentimientos y experiencias personales. Y creo que ese es el fenómeno Taylor Swift: hacer que millones de personas se sientan identificadas a través de la música”, reflexiona Damp.

J&S Música, un Lab musical en medio de Palma

J&S Música ha trabajado mucho la parte visual a través de los vestuarios, los colores, la ambientación y pequeños detalles inspirados en las distintas eras de Taylor Swift. Cada parte del show tiene una emoción y una estética diferente, y también hay un toque teatral pensado para que los fans puedan reconocer guiños y referencias durante todo el espectáculo.

Al frente de la producción musical, técnica y artística se encuentra Jaime Gordiola, quien se embarca por primera vez en una producción propia de gran formato liderando todo el proceso creativo y técnico del espectáculo desde sus inicios.

“La escuela J&S Música nació en enero de 2020 y tiene su sede en Avinguda Alemania, 10 bajos de Palma. Ahora mismo tenemos 140 alumnos en diferentes cursos. Nuestra filosofía es ‘Pasión por la Música’ (como nuestro eslogan en la fachada de la escuela). Tanto Silvia Rajoy como Jaime Gordiola, cantantes profesionales y docentes queríamos que nuestra escuela se contagiara de ilusión en la música, por eso la creamos. Somos centro Examinador Oficial Rockschool de Londres y todo el material musical que dispone esta organización está grabado en los mismísimos estudios Abbey Road con músicos de primer nivel internacional”, explican sus responsables.

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El elenco del espectáculo, en plena acción / v

“J&S Música es como un Lab musical en medio de Palma, donde puedes disfrutar de aprender todo tipo de instrumentos (batería, bajo, guitarra, piano, teclados, ukelele, canto y producción musical). Somos la primera escuela de música que tenemos un curso de coaching de artistas donde preparamos a alumnos que quieren dedicarse profesionalmente a la música (sobre todo cantantes) para que puedan trabajar también en nuestra agencia o componer y grabar un single profesional en nuestro estudio. De ahí que hayamos querido crear una producción íntegra de este tipo. Cuando decimos íntegra nos referimos a toda la parte musical, interpretativa y visual del icono del pop Taylor Swift”, señala Gordiola.