Cris Juanico vuelve a su raíz más rockera con 'Rosa dels vents', nuevo disco que presentará en Inca

El músico ciutadellenc Cris Juanico combina raíz mediterránea, madurez creativa y un regreso a sonoridades próximas al rock, el funky y el rhythm and blues en Rosa dels vents (RGB suports, 2026), un disco que ve la luz en formato vinilo -el primer en su carrera-, cedé y digital, y que podrá escucharse en directo en Mallorca el próximo 13 de junio, en el Teatre Principal d’Inca.

Juanico, que ofreció ayer una rueda de prensa en el hotel Hesperia Mallorca, en Palma, donde regaló a los presentes la interpretación de uno de sus nuevos temas, Tot mirant aquest paisatge (Gregal), explicó las claves de un disco que parte de la necesidad de encontrar un hilo conductor capaz de articular una nueva etapa artística. “Buscamos una chispa, algo que nos motive, un hilo direccional o un nudo al que poder engancharnos, y esa chispa apareció, precisamente, en la imagen de la rosa de los vientos y en la posibilidad de convertirla en una manera de mirar Menorca. Pensé que la rosa de los vientos era un buen punto de partida para intentar ver qué pasaría si colocaba esa rosa de los vientos en un lugar de Menorca y la convertía en un mirador”.

Una cartografía musical y emocional

Así, el álbum se despliega como una cartografía musical y emocional, ordenado según las agujas del reloj. Un álbum que contiene ocho canciones, una para cada viento: tramuntana, gregal, llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent y mestral. Un trabajo construido a partir de los diferentes aires, direcciones y matices que sugiere cada viento. “Cada viento, dependiendo de dónde venga, tiene unas características diferentes y, por tanto, cada canción también tiene un aire distinto”, apuntó su autor.

'Rosa dels Vents', lo nuevo de Cris Juanico / DM

“Pensé que si tenía que llamarse Rosa dels Vents y estaba inspirado en los vientos, los instrumentos que tenían que colaborar debían ser instrumentos de viento”, explicó Juanico. Por eso, a las guitarras y la batería se suman texturas de instrumentos tradicionales como la gralla, el acordeón diatónico, el sac de gemecs o el moxeño. Esta fusión sonora ha sido posible gracias a colaboraciones como las de Carles Belda, MdMar, Yacine Belahcene, Pep Poblet, Xavi Lozano, Marina BBFace, Laia Glück y Francesc Sans.

En esta nueva etapa, Cris Juanico reivindica también un regreso a una energía más directa y a una sonoridad que conecta con algunas de sus raíces musicales. “En Rosa dels Vents vuelvo a mi raíz más rockera, combinándola con pinceladas de funky, rhythm and blues y baladas mediterráneas, pero hecha desde la experiencia y la madurez de saber exactamente qué nos funciona como banda”, afirmó.

El artista también defendió la importancia de salir de los límites habituales como parte del proceso creativo. “Hay que perder un poco el norte; es un buen ejercicio porque a veces esas fronteras o esos límites que cada uno tiene se modifican un poco y lo puedes incorporar a la creatividad”, confesó.

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El concierto de presentación de Rosa dels Vents tendrá lugar el próximo 13 de junio en el Teatre Principal d’Inca, acompañado por sus músicos Pere Moll a la batería, Lluís Gener al bajo y Quim Ribó a la guitarra.