Banca March celebra en su centenario la visita del Papa con la apertura nocturna de la muestra de Thomas Houseago

Banca March abrirá al público de manera extraordinaria el jardín de su sede en Madrid durante la celebración de la Noche en Blanco (y Amarillo), que tendrá lugar en la madrugada del 6 al 7 de junio con motivo de la estancia de León XIV en la capital española. Los asistentes podrán acceder gratuitamente hasta las 4:00 horas a este enclave situado en pleno Barrio de Salamanca, donde actualmente se exhibe la primera exposición en España del escultor británico Thomas Houseago.

La iniciativa forma parte de los actos conmemorativos del Centenario de Banca March, fundada en 1926, y refuerza el compromiso histórico de la entidad con el arte y la cultura. El proyecto ha sido comisariado por Anne Pontégnie y desarrollado en colaboración con Vande, firma internacional especializada en venta privada de obras de arte y producción cultural.

La muestra reúne siete esculturas monumentales de Houseago realizadas con materiales tradicionales como yeso, bronce y aluminio, combinados con elementos industriales como varillas de hierro y cáñamo. Entre las obras destaca Large Walking Figure I (Leeds), creada en 2013 y de casi cinco metros de altura, así como Janus - Mirror - Figure (2025), una pieza reciente que sintetiza influencias primitivas y lenguaje contemporáneo.

Centenario y visita del Papa

La obra del artista británico establece un diálogo entre la historia de la escultura —desde la tradición clásica hasta referentes modernos como Auguste Rodin y Pablo Picasso— y la cultura popular contemporánea, con alusiones a personajes como Ziggy Stardust o Darth Vader.

“Es un honor para Banca March formar parte de las iniciativas culturales programadas para la próxima visita de León XIV a Madrid. Este acontecimiento coincide con un momento especialmente significativo para Banca March, la conmemoración de nuestro Centenario”, afirmó José Luis Acea, consejero delegado de la entidad.

El jardín de Banca March, ubicado en la calle Castelló 75, constituye un espacio verde de más de 1.600 metros cuadrados integrado en un emblemático edificio de principios del siglo XX. El proyecto paisajístico apuesta por la integración entre arte y naturaleza, con un estanque y esculturas de artistas como Cristina Iglesias y Blanca Muñoz.

La entidad ha querido subrayar que este espacio, abierto excepcionalmente al público por su Centenario, es independiente de la cercana Fundación Juan March, aunque ambas instituciones se encuentren en la misma manzana.

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Con su participación en la Noche en Blanco (y Amarillo), Banca March busca reforzar su vínculo con la ciudadanía a través del lema “Un futuro con historia”, eje central de la celebración de su Centenario. La entidad reivindica así los valores de integridad y esfuerzo compartido que han marcado su trayectoria desde 1926, al tiempo que proyecta una visión de renovación y crecimiento en la que el arte y la cultura se presentan como herramientas de enriquecimiento social.