Amulet y Xisk cargan contra turismo de masas en Mallorca con el tema "In Paradise"

Amulet lanzará este viernes, 22 de mayo, el tema In Paradise, adelanto de su álbum Es Desastre, que publicará en una semana. En esta ocasión, Toni Mulet cuenta con la colaboración de Xisk, en una canción que fusiona el pop de autor con la electrónica urbana, y con una letra centrada en la crítica del abuso territorial, económico y cultural que sufre Mallorca.

El tema se construye en formato de sátira sobre el modelo del turismo de masas que sufren las Islas Baleares, convertidas en un "parque temático al lado de Hong Kong" donde las "raíces ocultas" luchan por sobrevivir bajo la presión del consumismo y la pérdida de identidad.

In Paradise nace de la fusión del pop y el folk de Amulet con el reggaeton y la electrónica de Xisk. El resultado es una pieza bailable y una letra que no ignora la realidad social actual, mencionando el sentimiento de ser un aborigen en una tierra colonizada bajo el lema "Venc d'una terra que ja no me vol". El estreno de este tema llega acompañado de un videoclip que refuerza esta imagen de la estética veraniega y la diversión enmarcada en un contexto de explotación territorial, económica y lingüística.

Es Desastre, el tercer disco de estudio de Amulet, se publicará el próximo viernes 29 de mayo. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales y también en formato vinilo, cerrando un ciclo de lanzamientos que ha explorado desde la vulnerabilidad personal hasta la crítica colectiva.

Noticias relacionadas

Con In Paradise, Amulet y Xisk firman un himno de resistencia que reivindica la memoria de una isla que "parece más un safari" que un hogar.