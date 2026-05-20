El Museu de Mallorca recibe la Carta Portolana de Pere Rosell
Este mapa del Mediterráneo medieval se expondrá al público a partir del 26 de junio
Redacción
El Museu de Mallorca ha recepcionado este miércoles, 20 de mayo, la carta Portolana firmada por Pere Rossell, fechada en 1447 y considerada una de las piezas más relevantes de la cartografía mallorquina medieval. Fue adquirida por el Consell de Mallorca en una subasta y a partir del 26 de junio se expondrá al público.
El presidente del Consell, Llorenç Galmés, la vicepresidenta de la institución, Antònia Roca, la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, y el técnico de Patrimonio Miquel Barceló, han estado presentes en el momento en el que este histórico documento ha llegado a Ca la Gran Cristiana, protegido en una caja.
Galmés ha destacado que «hoy es un día histórico para Mallorca porque recuperamos, para nuestra isla, una pieza única de nuestro legado cultural y científico». También ha remarcado que «esta carta portolana representa el talento, el conocimiento y la proyección internacional que Mallorca tuvo durante siglos gracias a la escuela cartográfica mallorquina. El hecho de que hoy pase a formar parte del patrimonio público y pueda ser contemplada por todos los mallorquines es un motivo de orgullo colectivo».
La carta, un mapa del mar Mediterráneo del siglo XV elaborado por el cartógrafo mallorquín Pere Rosell —también conocido como Petrus Roselli—, está considerada la más antigua de las obras conocidas del autor y uno de los testimonios más valiosos de la tradición cartográfica desarrollada en Mallorca entre los siglos XIII y XV.
El Consell la adquirió en una puja en Sotheby’s por 600.000 libras (unos 687.000 euros) el pasado mes de diciembre.
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