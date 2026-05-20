La Máquina de Flores entra en un universo musical "mucho más rockero" sin abandonar su "espíritu latino y salvaje"

La Máquina de Flores, grupo argentino afincado en Mallorca desde hace más de una década, está de estreno por partida doble. Por un lado, presenta nueva cantante, Elyna Valquiria, que sustituye a Micaela Díaz, y por otro, lanza a las plataformas digitales Esta noche se merece un Rock and roll. Además, ejercerá de invitado de un artista de lujo, Edu Schmidt, conocido por su etapa en la banda Árbol, muy popular en Latinoamérica por su fusión de rock alternativo, punk y pop con ritmos como la cumbia y el folclore, con dos conciertos: el primero este jueves en Ástor (Palma) y el segundo, el viernes en Tambucho (Colònia de Sant Jordi).

“Si bien el espíritu latino y salvaje sigue estando, la llegada de Valquiria nos aporta un universo musical mucho más rockero. Acabamos de estrenar, Esta noche se merece un Rock and Roll, una canción muy rockera con arreglos de banjo, toques electrónicos y una letra que habla sobre escaparse a la aventura de lo desconocido, con todo lo que esto implica”, explica el guitarrista Nicolás Flores.

La Máquina de Flores / .

El grupo tiene más canciones entre manos, todas “muy descriptivas”, que irá publicando en los próximos meses. “Se trata de cuatro canciones que funcionan como puente entre la “vieja Máquina” y “la nueva Máquina”, pues en ellas dejamos entrever el contexto de esta transición”, señalan. Entre este nuevo material hay títulos como Delincuentes, “una canción country que describe nuestra rebeldía frente al sistema”; Chicos Malos, una pachanga / rock en la que contamos que a veces “los malos son los buenos y los buenos son los malos”; y El día después, una balada rockera que Flores escribió pensando en su novia y sus hijas, “donde suelto una catarsis después de un momento crucial en mi vida, una prueba muy dura en la que casi tiro la toalla”.

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De Edu Schmidt destacan su carrera, “formidable como artista mainstream en Hispanoamérica, un grande que ha grabado con Gustavo Santaolalla y que ha llenado estadios y ha tenido mil historias. De su música nos cautiva su gran creatividad sonora y la gracia de sus letras”.