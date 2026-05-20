Luz Casal: "El rock me ha servido para expresar la inconformidad, la rabia, la libertad y la alegría sin límites"

La cantante y compositora Luz Casal (Boimorto, A Coruña, 1958), una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, dueña de una voz poderosa y honda, y de una carrera tan sólida como honesta, regresa este fin de semana a Palma con Me voy a permitir. Un álbum en el que combina canciones de Charles Aznavour, Olga Guillot o Amália Rodrígues con temas propios, y con el que saborea el siempre dulce placer de los duetos (con Carla Bruni, en She). Un viaje sonoro por géneros como el fado y el bolero, sin olvidar el rock, precisamente el género que la encumbró gracias a discos como A contraluz.

Actúa en el Auditorium de Palma este viernes (21 horas). ¿Qué ha preparado para este reencuentro con el público mallorquín?

Para esta gira he preparado un repertorio extenso. Presentaremos en vivo varias canciones del último álbum junto con otras que resultan imprescindibles para mucha gente.

Siempre se acuerda de Mallorca en sus giras. ¿Cuál es su rincón preferido de la isla?

A todo el equipo nos gusta venir a Mallorca. Tengo la suerte de tener amigos en la isla y con ellos descubro lugares que me gustan, que me cautivan. Sóller es uno de los lugares a los que más voy.

¿Con qué artista mallorquín le gustaría hacer un dueto algún día?

Dejo que la vida me sorprenda...

“Soy una mujer que está descubriendo el mundo todavía”, ha confesado en una entrevista reciente. ¿Qué le ha revelado un disco como Me voy a permitir?

Mi capacidad de síntesis al escribir y componer, y una vez más lo importante que es tener buenos y entusiastas colaboradores.

Luz Casal / .

¿Qué sentimientos cree que puede despertar en el oyente la escucha de un disco como este?

Espero que sean varias y variadas las reacciones puesto que hay temáticas y estilos diferentes.

¿Siempre ha podido hacer lo que ha querido en el mundo de la música?

He sido perseverante en mis propósitos en la música y tengo la fortuna de saber qué cosas no quiero hacer en la música y en la vida.

“Soy una adolescente, no sé disimular. Lo que tú me provocas es sobrenatural”. ¿También se sigue sintiendo una adolescente?

En muchos aspectos me siento como tal porque tengo ilusiones, me gusta la aventura y...

...y el rock. ¿Qué ha significado para usted el rock a lo largo de su carrera?

El vehículo para expresar la inconformidad, la rabia, la libertad y la alegría sin límites.

¿Le hace algún reproche al rock actual?

No me gusta ser juez.

Por cierto, ¿qué opina de las nuevas canciones de los Stones?

Ellos son incombustibles.

¿Cuál ha sido su último descubrimiento musical?

Numerosos. Sobre todo mujeres. Me gusta mucho Raye.

Luz Casal va camino de cumplir 50 años de carrera musical. ¿Ya prepara esa celebración? ¿Se imaginaba llegar hasta donde ha llegado cuando empezó?

Celebro cada álbum, cada concierto. Desde niña he sabido que mi vida estaría ligada a la música.

¿Qué tal se lleva usted con el paso del tiempo?

Bien, disfrutando de todas las oportunidades que la vida me da .

¿Cómo se la presentó su pasión por la música?

Responder a eso es hacer un viaje largo. Es volver a mi niñez.

¿Tuvo alguna vez un plan alternativo en caso de que su apuesta por la música no funcionara?

No. Nunca

En su último trabajo colabora Carla Bruni. ¿Cómo nació su encuentro con la intérprete de éxitos como Quelqu’un m’a dit y Raphaël?

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De forma casual, cuando ya había acabado el álbum. Es una mujer, bella, sencilla, muy profesional. ¡Encantadora!