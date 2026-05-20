Una exposición en el castillo de Bellver explora los universos personales y creativos de Chopin y George Sand

Fryderyk Chopin & George Sand a Mallorca. L’art sorgeix de la vida quotidiana es el título de la exposición que se acaba de inaugurar en las Sales de la Capella del Castell de Bellver y que explora los universos personales y creativos de la célebre pareja. La muestra se podrá visitar hasta el 27 de octubre.

La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento de Palma y el Instituto Nacional Fryderyk Chopin, con sede en Varsovia, en el marco del convenio que ambas instituciones firmaron el 18 de junio de 2025. La muestra inaugurada acoge, entre otros valiosos tesoros culturales, obras documentales que son propiedad del Instituto Chopin, como cartas manuscritas que el músico intercambió con George Sand, y pinturas originales de la época, procedentes del Museu de Mallorca y de la colección municipal. También se exponen grabados, documentos y objetos provenientes de prestatarios privados y que pertenecen igualmente al período contemplado en el proyecto.

De esta forma, forman parte de la muestra tres cuadros originales de Joan O’Neille Rossinyol cedidos por el Museu de Mallorca y que son propiedad de la Fundació la Caixa; farolas de conchas y vidrio prestados por la asociación Can Vivot, o 18 objetos de cocina aportados por la Casa Museu Can Marquès.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha inaugurado la exposición, acto en el que también han participado los principales representantes del instituto polaco, encabezados por el director, Artur Szklener, y el director del Museo Chopin en Varsovia, Seweryn Kuter, quien, además, ha desempeñado labores de comisariado de la exposición. También han asistido el representante en Mallorca del Instituto Chopin, Konrad Tolloczko, así como Ursula Król, que ha ejercido también funciones de comisariado.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante su parlamento. / EFE

Al hilo de la exposición, se han previsto dos visitas guiadas, la primera de las cuales tendrá lugar mañana jueves, a las 12.30 horas, mientras que la segunda se realizará en los próximos meses.

El proyecto se divide en dos partes. La primera se titula Naturalesa i vida quotidiana, y se centra en la experiencia de Chopin y Sand con la naturaleza y los paisajes de la isla, y con los retos que implicaba su día a día en Mallorca.

La segunda parte de la exposición se titula Preludios, en referencia al ciclo de 24 preludios para piano que, pese a su delicada salud física, Chopin creó en la Cartoixa de Valldemossa.

En este sentido, el primer regidor ha recordado que “también George Sand trabajó incansablemente a lo largo de este período, escribiendo y haciendo de maestra, y, de hecho, suya es la autoría del texto que acompaña a la exposición, donde asume plenamente su condición de observadora e intérprete de las piezas musicales de Chopin”.

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido la contribución de todas estas personas y entidades, y también ha reconocido la “generosa” aportación de los prestatarios que han cedido una parte de las obras que se exhiben en la muestra, como el Museu de Mallorca, la asociación Can Vivot, y la Casa Museu Can Marquès.

Todo ello da forma a una propuesta donde la música desempeña un papel esencial, dado que escuchar los preludios de Chopin en el espacio gótico del Castell de Bellver "ayudará al visitante a hacerse una idea, mental y sobre todo emocional, del contexto en el que estas obras fueron imaginadas y materializadas”, ha indicado Martínez.

Este fragmento de la exposición incluye también una selección de 12 creaciones de Robert Spies, artista que se especializó en la composición de testimonios gráficos que representan poéticamente preludios individuales del ciclo.

Completan la unidad la conmovedora pintura de Jósef Mecina-Krzesz titulada Los últimos acordes de Fryderyk Chopin, que refleja dolorosamente el sufrimiento y la proximidad de la muerte del compositor, y el vídeo del ballet Petite Mort, coreografiado con música de Mozart, a quien Chopin profesaba una extraordinaria admiración.