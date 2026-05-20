Es Baluard presenta la cartografía abstracta de Aina Albo con 'Intersticis. On el sol dibuixa el temps'

El museo de arte contemporáneo Es Baluard ha presentado «Intersticis. On el sol dibuixa el temps», un proyecto de Aina Albo Puigserver (Palma, 1982) concebido específicamente para el Espai D del museo. Comisariada por Sofía Moisés Pizà, se inaugura el 21 de mayo a las 18 horas y podrá visitarse del 22 de mayo al 20 de septiembre de 2026.

La propuesta parte de la observación del sol como punto de inicio para investigar la relación entre luz, tiempo y percepción. A partir de esta premisa, la artista desarrolla un conjunto de obras que combinan materiales como el vidrio, la madera y capas de color, construyendo un recorrido en el que el visitante puede experimentar diferentes formas de medir y entender el paso del tiempo, según ha explicado Es Baluard en una nota.

Una de las obras de Aina Albo. / Es Baluard

En este contexto, el concepto de “intersticio” articula la exposición, entendido como el espacio de transición entre un momento y otro. Esta idea permite introducir una reflexión sobre cómo percibimos los cambios, los ritmos y los procesos que no siempre son visibles de manera inmediata, conectando la experiencia sensorial con una dimensión más conceptual.

El analema, la curva que describe la posición del sol a lo largo del año, actúa como referencia de este planteamiento y refuerza la idea de un tiempo no lineal. Desde aquí, la artista propone una aproximación que combina observación, geometría y experiencia, en la que cada pieza se relaciona con las demás dentro de un mismo sistema.

Sofía Moisés Pizà explica que “la propuesta transforma el Espai D en un entorno inmersivo y contemplativo que invita al visitante a experimentar el tiempo desde la pausa y la observación. A través de la geometría, las variaciones lumínicas y las transparencias, cada pieza se convierte en un registro sensible del paso del tiempo y de la manera en que lo percibimos”.

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Por su parte, David Barro destaca que “este proyecto ejemplifica el compromiso del museo con la producción contemporánea vinculada al contexto y con prácticas artísticas que investigan nuevas formas de percibir y entender el tiempo, generando experiencias que conectan conocimiento, sensibilidad y territorio”.