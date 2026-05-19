El popular mercadillo ibicenco de Las Dalias aterriza en Mallorca: Estas son sus artesanías y actividades

Los veraniegos vestidos de quien es conocida como Pelush, María Ángela Fioroni, se venden desde hace 36 años en el emblemático mercadillo ibicenco de Las Dalias y llegarán a Mallorca por primera vez esta semana junto a más de 80 puestos de productos artesanales.

La edición On the Road de la cita creativa y comercial ideada hace más de cuatro décadas en Sant Carles de Peralta (Eivissa) aterriza en el recinto ferial de Es Molí de Santa Ponça este viernes, sábado y domingo para ofrecer una variada representación de los alrededor de 200 puestos del famoso mercado.

En ellos «se podrá adquirir joyería, bisutería, marroquinería, velas, ropa, calzado, cuencos tibetanos del popular puesto de Puchi, que hará una demostración en directo, bañadores realizados con plásticos reciclados que se han sacado del mar y lámparas hechas con trozos de madera de sabinas de la isla, entre otros muchos productos», tal como enumera el propietario de Las Dalias, Juan Marí.

Entrada y actividades

La entrada al recinto de Calvià costará nueve euros y ofrecerá, además del mercadillo, música en directo, gastronomía, actividades infantiles, talleres de dibujo y una exposición de obras del colectivo Liberarte.

El responsable detalla que el primer día, el viernes a las 19 horas, «se celebrará la ceremonia de apertura y agradecimiento por estar aquí y convivir todos juntos, dirigiéndonos a los cuatro puntos cardinales y después al centro de la Tierra, el cielo y nuestro interior, todo acompañado por el sonido de unos tambores y unas caracolas».

Este acto estará precedido por la actuación en directo de Jon Michel (a partir de las 18 horas). Después habrá más música con s’Embat Night Event, Goodoo, Batucada Saravá!, Circo s’Embat, Howard Glassford y, para cerrar la velada, Al Varo Babylonia DJ.

Pelush en su puesto de vestidos / Las Dalias

Al día siguiente, el sábado 23, se estrenará la zona holística, donde habrá una sesión de vinyasa yoga (11 horas), un taller de cata olfativa con aceites esenciales (12 h.) y uno de percusión en familia (13 h.). Las actividades infantiles a cargo de Món de Colorins tendrán lugar de 11 a 13 horas y de 17,30 a 20,30 h., mientras que el taller de pintura será de 12 a 14 h.

El organizado por Liberarte para los niños tendrá dos turnos (a las 11 y a las 12 horas) y consistirá en hacer las llamadas Dorodango, que son bolas de tierra brillantes. Por la tarde, habrá un taller de esgrafiado en tierra para interesados a partir de 15 años y se realizará en dos turnos, a las 15,30 horas y a las 16,30 h.

En cuanto a la oferta musical de Las Dalias en Mallorca, las actuaciones vendrán de la mano de Al Varo Babylonia, Looka Barbie, Swinging Tonic, Hippy House, Jon Michel, Paul Powell y Dr. Cubano.

Fiesta de clausura

El domingo 24 habrá yoga para todos (11 h.), a continuación círculo de cacao y respiración (12 h.), y danzaterapia y danza estática (13 h.), las tres en la zona holística. Se repetirán las actividades artísticas e infantiles, así como las actuaciones musicales hasta el momento del cierre a las 21,45 horas, que se realizará con «la fiesta más emblemática, la Namasté, que en Eivissa se hace desde hace 29 años», según indica Juan Marí.

El actual propietario heredó el negocio de su padre, que lo montó en 1985 en el bar que regentaba en Sant Carles, y «a pesar de que han transcurrido 41 años, se intenta mantener la esencia artesanal». De la isla Pitiüsa vendrán a Mallorca 65 artesanos (el resto son de aquí) y algunos de ellos son los hijos de quienes en los inicios pusieron un puesto en el que se ha convertido en un mercadillo emblemático.