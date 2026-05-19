La historiadora Marta Pavón desvela en Palma los secretos de los archivos vaticanos

Qué es el archivo apostólico vaticano, qué fondos conserva y por qué ya no se llaman secretos son algunas de las cuestiones que los alumnos de cuarto curso de Historia de la Universitat de les Illes Balears y otros entusiastas de este centro, el más importante de la historia de la Iglesia, descubrieron ayer en boca de Marta Pavón Ramírez, licenciada en Historia, doctora en Historia del Arte y diplomada en Biblioteconomía por la Escuela Vaticana. La conferencia, bajo el título de Los archivos vaticanos. Historia de la Iglesia y el mundo, estuvo organizada por la Fundación Cristóbal Colón de Mallorca y la UIB, y contó con la participación de Antonio Ferrer, presidente de la citada fundación, y el doctor y profesor de Història Moderna Miquel Deyá, quien recordó a los presentes que los archivos vaticanos son «el mascarón de proa de muchas de nuestras investigaciones».

«El archivo secreto vaticano siempre ha estado envuelto de misterio. Como dijo uno de los funcionarios del archivo, Luca Carboni, la combinación de las palabras archivo secreto y Vaticano ya es de por sí explosiva, porque muchas personas no saben lo que es un archivo y mucho menos para qué sirve, y si a eso le añadimos la idea de que el Vaticano conserva el tercer secreto de Fátima, documentación sobre el Santo Grial e información sobre los templarios, lo cual en parte es cierto, pues todo esto crea una idea que sido explotada por el cine y las novelas», dijo en el inicio de su intervención Marta Pavón.

Un momento de la conferencia / Redacción

Gran conocedora de los archivos de Roma, Pavón hizo referencia a Lux in Arcana, la histórica exposición de los Archivos Secretos del Vaticano realizada en 2012, en la que se desclasificaron y mostraron por primera vez al público más de un centenar de documentos, y apuntó que el «el misterio de la documentación se descubre trabajando, conociendo la diplomacia, la codicología, dedicándole tiempo y constancia, y siendo rigurosos».

Orígenes de los archivos vaticanos

La historia de los archivos vaticanos se remonta al siglo IV, cuando se empezó a recoger se empieza a recoger «alguna documentación por parte de las primeras comunidades cristianas, las actas de los mártires, correspondencias de comunidades, o listas de pobres y asistidos». De ese periodo queda poca documentación, por la fragilidad del soporte, «el papiro se conserva muy mal», y por las persecuciones de Diocleciano, responsable de la campaña más violenta del Imperio Romano contra los cristianos. «Todo cambió con el Edicto de Milán, en el año 313, cuando la Iglesia empezó a conservar mejor la documentación» y la Basílica de San Juan de Letrán se convirtió en el archivo principal de la Iglesia católica. «Otro de los lugares seguros fue la Tumba de San Pedro, cuya visita recomiendo», señaló.

A lo largo de la historia hubo importantes pérdidas de documentos, «porque los Papas viajaban bastante y se llevaban la documentación con ellos, ya que el archivo siempre se ha considerado algo muy valioso».

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Trump y los antipapas

La actualidad también salió a colación, cuando Pavón habló del Cisma de Occidente (Avignon), la división que se produjo en la Iglesia Católica entre 1378 y 1417, y que llegó a derivar en un mundo con tres Papas. «Esto es importante, por si alguien va al archivo vaticano a buscar documentación sobre los Papas de Avignon, encontrará que en letra mayúscula y en todos los sitios pone antipapa, es decir, para ellos, para el Vaticano, esos no son Papas, sino antipapas. Entre ellos Benedicto XIII, que se murió defendiendo que él era un Papa verdadero, indiscutible», un tema que liga «con el Papa americano, León XIV, y Trump, porque se ha vuelto a sacar el tema de Avignon».