Fallece en Palma la traductora y encuadernadora Carmen García-Gutiérrez

La traductora y encuadernadora Carmen García-Gutiérrez ha fallecido en Palma. Pareja sentimental del impresor, músico, corresponsal, fotógrafo y ensayista Tomás Graves, hijo del célebre poeta Robert Graves, cofundó en la isla a principios de los años 80 The New Seizin Press, un taller de imprenta artesanal dedicado a producir libros hechos enteramente a mano. En Deià, donde regentaba la librería del pueblo, fue donde conoció al que sería su marido, con quien tuvo una hija, Rocío, en 1987. Fue una apasionada de la astrología y de la música; en muchas ocasiones hizo de corista y tocó la pandereta con la Pa Amb Oli Band.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en el Club Diario de Mallorca, en julio de 2025, con motivo de la presentación del libro Afinando al alba. Viaje al corazón musical de un país. Un volumen en el que ella firma la traducción.