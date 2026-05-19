Convocan un premio de 3.000 euros para una pintura mural en la fachada del Museo Krekovic

El Consell de Mallorca ha convocado el I Premio KrekoArt, dotado de 3.000 euros para el diseño y con un máximo de 5.000 para la ejecución de un proyecto de pintura mural para la fachada del Museo Krekovic, de Palma, que tendrá periodicidad bienal.

Las propuestas deben ser originales e inéditas y deben hacer referencia a la figura de Kristian Krekovic, su obra o el legado de los artistas extranjeros vinculados a Mallorca a lo largo del siglo XX, ha detallado el Consell en una nota.

El mural se pintará en la pared izquierda de la fachada principal del museo, con unas dimensiones aproximadas de 10,40 metros de ancho por 8 metros de altura.

Los participantes deben ser mayores de 18 años y pueden presentarse de manera individual o en grupo. El proyecto presentado debe incluir un estudio artístico y técnico, presupuesto detallado, plan de trabajo y calendario.

El plazo para presentar las propuestas finaliza el 2 de junio.

Criterios

El jurado del certamen estará formado por cinco profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de las artes plásticas y valorará las propuestas según criterios de calidad artística, relevancia, viabilidad técnica y capacidad de diálogo con el entorno.

El Museo Kristian Krekovic toma el nombre del pintor bosnio establecido en Mallorca, una figura clave para entender la colección y el origen del centro.

El pintor Kristian Krekovic (Koprivna, Bosnia, 1901 – Palma, 1985), después de vivir unos años en Perú, se estableció en Palma en 1960. En un primer momento alquiló la posesión de Son Fusteret, donde abrió al público una muestra de sus cuadros.

Museo

El edificio del barrio de Nou Llevant que acoge el Museo Krekovic se construyó entre 1976 y 1978 a cargo del Instituto Nacional de la Vivienda, según un proyecto de A. García-Ruiz Rosselló y A. Bru Zaragoza, y en 1981 se inauguró oficialmente. En 1987, dos años después de la muerte del artista, el Govern aceptó la donación de su obra pictórica.

El 3 de julio de 2019, el centro recibió el reconocimiento como colección museográfica dentro del fondo artístico del Consell de Mallorca.

A partir de este reconocimiento, el museo ha incorporado como colección estable un conjunto de obras de pintores extranjeros del fondo de arte del Consell de Mallorca, con la voluntad de abrir una línea de adquisición, investigación, documentación y difusión sobre la aportación de los numerosos artistas internacionales que han visitado o residido en la isla desde principios del siglo XX.

Las bases del certamen se pueden consultar en https://bit.ly/3RzBdpX

Noticias relacionadas

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que el premio nace "para impulsar la creación muralista y para revitalizar este espacio cultural de referencia en el barrio de Nou Llevant de Palma".