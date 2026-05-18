La presentación en Mallorca de Lucía Solla, la autora más vendida por Sant Jordi, se traslada a la plaza París

La escritora Lucía Solla Sobral presentará este viernes, día 22, su exitosa novela, Comerás flores, en la plaza París, en Palma, en el marco del décimo aniversario de la librería Rata Corner.

La autora del libro en castellano más vendido en Sant Jordi en Mallorca conversará con la periodista Marta Pérez sobre "una novela que indaga en los espejismos de las relaciones, las dificultades del duelo y la amistad como refugio".

El éxito de la convocatoria para asistir a la charla literaria gratuita ha llevado a los responsables de Rata Corner a buscar un lugar más amplio que la librería, cuyo aforo es insuficiente, por lo que ahora habrá 150 sillas al aire libre sin reserva previa.

Sinopsis

La novela narra la historia de Marina, que meses después de la muerte de su padre y recién graduada, conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor que ella que irrumpe en su vida colmándola de atenciones y planes.

En poco tiempo, su día a día da un vuelco: pasa de compartir piso con su mejor amiga, Diana, de ir a conciertos y de salir de fiesta a instalarse en el cómodo apartamento de Jaime y cenar cada fin de semana en los mejores restaurantes.

Deslumbrada por la sofisticada vida adulta y el encanto de Jaime, quien también se gana a su familia, Marina se ve sumergida por completo en su mundo, comenzando a olvidar lo que la definía.

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Con una prosa que oscila entre la delicadeza lírica y la crudeza visceral, Comerás flores, la novela debut de Lucía Solla Sobral, explora qué significa ser joven, madurar y construirse una identidad. Una novela sobre las distintas caras del amor y los espejismos de las relaciones desiguales, las dificultades del duelo y la amistad como refugio.