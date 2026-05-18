Ignasi Moreta, filólogo y editor: «Joan Alcover poetiza el dolor sin caer nunca en pornografía sentimental»

En 1921, Joan Alcover (Palma, 1854-1926) reunió los poemas de Cap al tard y Poemes bíblics en un único volumen, Poesies. Edició completa, que ahora, cien años después de la muerte del escritor, Edicions 62 publica con una crítica de Ignasi Moreta (Barcelona, 1980). Este doctor en Humanidades y en Estudios literarios presentará el libro en Palma el próximo 21 de mayo, en Can Alcover. Considera al mallorquín un autor «fabuloso», de los que deslumbra por su «alquimia verbal».

Moreta comenzó a estudiar a fondo la poesía en catalán de Alcover en 2013, para las clases de literatura que impartía en la universidad y, años después, decidió que esta sería objeto de su segunda tesis doctoral, de la que surge esta edición crítica, la primera sobre los textos del autor de La Balanguera. Lo primero que destaca el filólogo sobre el poeta es su exigencia: «Escribe cuidando al máximo la métrica, cuidando al máximo la forma de los versos». Pero inmediatamente después, el editor señala el infortunio que marcó la vida del escritor mallorquín, con la muerte de su primera esposa y de cuatro de sus cinco hijos, y cómo eso marca su obra. «La gracia de Alcover es que poetiza el dolor sin caer nunca en pornografía sentimental, sino que, siempre de una manera muy contenida y literariamente muy acertada, es capaz de afrontar el tema», comenta Moreta.

Portada de la edición crítica sobre 'Poesies' de Joan Alcover. / .

La publicación de este libro ha coincidido con la declaración del Any Joan Alcover en Baleares, pero no ha sucedido lo mismo en Cataluña, que con otros autores mallorquines sí ha compartido esa conmemoración oficial, algo que no entiende Moreta, que confiesa cierto enfadado por ello. Aun así, las instituciones catalanas han intentado «compensar» esta decisión y celebraron un gran homenaje en el centenario del día de su muerte y se le está celebrando de otro modo, señala el editor.

En relación con lo anterior, Moreta afirma en el libro que el lugar que ocupa Joan Alcover en el cánon de la literatura catalana del siglo XX no es fácil de establecer, en primer lugar porque es un autor «que no se deja etiquetar fácilmente». En ese sentido, comenta que no toda su poesía es igual ni responde a un mismo lenguaje. «Pasa también que hemos hecho historia de la literatura desde Barcelona, desde un centralismo del Principat, y Alcover es un señor mallorquín y puede pasar que nos olvidemos, que es lo que ha pasado en Historia de la literatura catalana, que en nueve volúmenes no han encontrado un lugar donde colocar a Alcover», pone como ejemplo.

Joan Alcover fue funcionario y no se profesionalizó como escritor, escribía en su tiempo libre y por eso su obra es relativamente breve, recuerda Ignasi Moreta. Pero eso no significa que no se relacionara con otros autores, era amigo de Costa i Llobera, ni que se desentendiera del contexto cultural de su época, «era un hombre plenamente comprometido con su tiempo», aclara el editor. Su casa acogía tertulias de intelectuales y en sus poesías se posicionaba sobre cuestiones polémicas, como sucede en el poema El vianant, en el que rechaza la pena de muerte.

Tras años de estudio, Ignasi Moreta considera que el gran poema de Alcover es Desolació, «es absolutamente extraordinario, es un soneto en el que no falta ni sobra nada, todo está en su lugar». Aunque personalmente prefiere La relíquia. «Es un poema que no está tan bien acabado como Desolació, pero es una pequeña pieza de orfebrería, de alquimia verbal. Hace muchos años que lo leo en voz alta, que me lo digo a mí mismo, que profundizo en él, y es una pequeña maravilla. Y La Serra, que es una especie de explosión verbal muy mágica», concluye el experto.