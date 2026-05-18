Se disiparon las nubes y surgió el buen toreo en la plaza de Inca

Salió el sol, se disiparon las nubes y arrancó con retraso una corrida, la de Inca, que abría la temporada mallorquina que de por sí ya tenía un horario algo tardío de inicio. Al final, se fueron en hombros los tres toreros con los primeros atisbos nocturnos. El resumen numérico del festejo lo encabezan Guillermo Hermoso de Mendoza y Marco Pérez, lila y oro, con tres orejas; mientras que Borja Jiménez, de blanco y oro con cabos negros, cortó una y una.

A Borja Jiménez le tocaron toros con menos fortaleza. | DM

Cuentan los que dicen saberlo que el año pasado, en la corrida concurso en la que Borja Jiménez indultó un toro de Fuente Ymbro, por la mañana, su apoderado, Julián Guerra, vista la presencia de los toros a lidiar, le había pedido más dinero al empresario Francisco D’Agostini. Este le respondió que en el aeropuerto salían aviones de forma continuada y podían marcharse cuando quisieran. La historia, si no è vero, è ben trovato, seguro que no se repitió este año.

Marco Pérez toreó muy variado. | DM

Se lidiaron toros de La Palmosilla, desiguales de presentación y juego. Flojos los de Borja Jiménez, el cuarto era un toro de mucha romana y menos cara. Con nervio, el primero de Marco Pérez, y el sexto fue un toro muy noble. Disfrutó el torero e hizo disfrutar al público.

Los dos toros de El Capea, de similares hechuras y despuntados para rejones. Mucho mejor el segundo de su lote.

Con algo menos de tres cuartos de entrada, con más público en el sol que en la sombra, se dio este festejo que tuvo una segunda parte más entretenida. El gerente de la empresa, Jorge Conde, decía que, teniendo en cuenta el Gran Premi, la gran cantidad de actos que se organizaron ayer en la isla y el partido del Mallorca, habían conseguido que asistieran muchos aficionados a la vetusta plaza de toros de Inca.

El rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, casi recién llegado de México, trajo a Inca una cuadra de caballos con sus figuras. Y junto con sus monturas dio una brillante tarde. Fue en su segundo, más colaborador que el que abrió plaza, cuando llegó mucho más al público que ya estaba metido en la corrida. Siempre resulta complicado actuar en primer lugar.

Con los quiebros y su rejoneo, más clásico que efectista, logró levantar a los aficionados de sus asientos. Acabó su faena clavando dos rosas en todo lo alto, siempre acompañado de los acordes del conocido pasodoble Nerva. Finalizó de dos rejonazos y cortó dos apéndices. En su primero estuvo vibrante, puso dos rejones de castigo al inicio para seguir con las banderillas, los consabidos giros de su caballo, y acabar con tres de las cortas.

A Borja Jiménez le correspondieron los dos toros que mostraron menos fortaleza. El primero de su lote era un animal colorado chorreado en verdugo que era noble pero flojito, lo que hizo que la faena no adquiriera cotas de gran brillantez. Estocada y dos descabellos. Vuelta al ruedo con la oreja conseguida.

En quinto lugar, saltó al ruedo Cronisto, un ejemplar que fue aplaudido de salida por su volumen. Daba la impresión que los 583 kilos que marcaba la tablilla podrían ser incluso alguno más. Peleó con fuerza en las dos entradas al caballo, al que estuvo a punto de derribar. Por cierto, Cirre, la granadina cuadra de picar, debutaba en la isla.

Borja Jiménez lo intentó sobre ambas manos, pero el animal se quedaba corto y doblaba con frecuencia sus patas delanteras. Después de sonar un aviso como en su primer toro, volvió a cortar otra oreja.

El joven salmantino Marco Pérez estuvo muy animoso y con ganas durante toda la corrida. Toreó muy variado de capa: verónicas, chicuelinas… hizo un quite al toro de su compañero al salir del caballo de picar… y en la muleta destacó especialmente en el ejemplar, Solitario número 38, que cerraba plaza y que había brindado a Guillermo Hermoso de Mendoza. Un animal muy noble al que Pérez dio pases de todas las marcas. Fue posiblemente el momento más álgido de la tarde, con un público entregado y que le pidió con mucha fuerza las dos orejas. En su primero había cortado un trofeo de un toro que se rebrincaba y punteaba el engaño. Tardó en matar y tal vez habría sido suficiente la vuelta al ruedo.

El peonaje estuvo acertado en general, clavando buenos pares de banderillas, si bien el tercero de Borja Jiménez le levantó a su segundo oponente.

Presidió la corrida el aficionado y ganadero Jaume Pons. Como asesora veterinaria estuvo Claudia Jiménez y en la parte artística tuvo como asesor al que fuera matador de toros José Barceló ‘Campanilla’, que lucía un sombrero cordobés. En general estuvieron acertados.

P.S.: Publicar un vídeo de los toros en la finca antes de su embarque a bien seguro que tiene su valor publicitario; pero, a veces, puede convertirse en un arma de doble filo. Dicho queda. n