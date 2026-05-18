Música
El coro del Colegio de Abogados cantará el Réquiem de Fauré a beneficio de las Jerónimas
El concierto tendrá lugar este miércoles, día 20, en el monasterio de Santa Elisabet
Palma
El coro del Ilustre Colegio de Abogados de les Illes Balears (ICAIB) cantará el Réquiem de Fauré este miércoles, 20 de mayo, a las 20.30 horas en el monasterio de Santa Isabel, en Palma.
El concierto será a beneficio de las monjas Jerónimas y el coro interpretará la obra más conocida del compositor francés, innovadora en la época y considerada como una de las más bellas misas de réquiem.
Las entradas pueden adquirirse el día del concierto en el monasterio o en el siguiente enlace: https://ticketib.com/events/missa-de-requiem-de-faure-al-claustre-del-monestir-de-sta-elisabet.
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