Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Promotores: ahorrar 300 eurosCasa sobre una cuevaFuncionaria caravana MallorcaRCD MallorcaS'Aigua DolçaElecciones Andalucía
instagramlinkedin

Música

El coro del Colegio de Abogados cantará el Réquiem de Fauré a beneficio de las Jerónimas

El concierto tendrá lugar este miércoles, día 20, en el monasterio de Santa Elisabet

Imagen de archivo del concierto del Réquiem de Fauré en la Catedral en 2025

Imagen de archivo del concierto del Réquiem de Fauré en la Catedral en 2025 / Redacción Cultura

Redacción Cultura

Palma

El coro del Ilustre Colegio de Abogados de les Illes Balears (ICAIB) cantará el Réquiem de Fauré este miércoles, 20 de mayo, a las 20.30 horas en el monasterio de Santa Isabel, en Palma.

El concierto será a beneficio de las monjas Jerónimas y el coro interpretará la obra más conocida del compositor francés, innovadora en la época y considerada como una de las más bellas misas de réquiem.

Noticias relacionadas

Las entradas pueden adquirirse el día del concierto en el monasterio o en el siguiente enlace: https://ticketib.com/events/missa-de-requiem-de-faure-al-claustre-del-monestir-de-sta-elisabet.

TEMAS

  • Música
  • concierto
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares
  2. Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
  3. Esta es la única opción que tiene el Mallorca de salvarse en la última jornada
  4. Muere un joven motorista en un accidente que obliga a cortar la autopista de Inca
  5. La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso
  6. El Mallorca tiene un pie y medio en Segunda División
  7. Jaume Català, vecino de Lloseta: “Han enterrado a un desconocido en un nicho de nuestra familia”
  8. Grupos de motoristas toman la carretera de Valldemosa a Deià y los conductores denuncian maniobras peligrosas

El coro del Colegio de Abogados cantará el Réquiem de Fauré a beneficio de las Jerónimas

El coro del Colegio de Abogados cantará el Réquiem de Fauré a beneficio de las Jerónimas

Educación reformará el decreto de convivencia para blindar la autoridad del profesorado

Educación reformará el decreto de convivencia para blindar la autoridad del profesorado

Ana Obregón 'amenaza' con retomar sus posados veraniegos en Mallorca

Ana Obregón 'amenaza' con retomar sus posados veraniegos en Mallorca

VÍDEO | Ana Obregón 'amenaza' con retomar sus posados veraniegos en Mallorca tras la polémica

El consumo mundial de vino cayó en 2025 a niveles mínimos que no se registraban desde 1957

El consumo mundial de vino cayó en 2025 a niveles mínimos que no se registraban desde 1957

Sebastià Massanet y Cristina Moreno han presentado las novedades para las pruebas de Selectividad de este año

Sebastià Massanet y Cristina Moreno han presentado las novedades para las pruebas de Selectividad de este año

Implantan detectores radiofónicos en la UIB para evitar el uso de dispositivos electrónicos en las pruebas de Selectividad

Implantan detectores radiofónicos en la UIB para evitar el uso de dispositivos electrónicos en las pruebas de Selectividad

Vox avisa al PP que "van a condicionar" el Gobierno de Andalucía: "No vamos a desaprovechar esta oportunidad"

Vox avisa al PP que "van a condicionar" el Gobierno de Andalucía: "No vamos a desaprovechar esta oportunidad"
Tracking Pixel Contents