El coro del Colegio de Abogados cantará el Réquiem de Fauré a beneficio de las Jerónimas

El coro del Ilustre Colegio de Abogados de les Illes Balears (ICAIB) cantará el Réquiem de Fauré este miércoles, 20 de mayo, a las 20.30 horas en el monasterio de Santa Isabel, en Palma.

El concierto será a beneficio de las monjas Jerónimas y el coro interpretará la obra más conocida del compositor francés, innovadora en la época y considerada como una de las más bellas misas de réquiem.

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Las entradas pueden adquirirse el día del concierto en el monasterio o en el siguiente enlace: https://ticketib.com/events/missa-de-requiem-de-faure-al-claustre-del-monestir-de-sta-elisabet.