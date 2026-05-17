Protesta de entidades antitaurinas frente a la plaza de Inca
Redacción
Integrantes de las organizaciones Satya Animal, PETA, Fundación Franz Weber, Mallorca Against Bullfighting (MAB) y Progreso en Verde han protestado por la tarde ante la plaza de toros de Inca, justo antes de la corrida, contra la tauromaquia y la persistencia de los espectáculos basados en el maltrato animal.
Las organizaciones convocantes de esta movilización consideran inaceptable que la infancia pueda verse expuesta a la violencia como forma de entretenimiento.
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