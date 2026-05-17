Pere Carbonell gana el Premi Literari Vila d’Ascó con una historia de la Mallorca de excesos

El mallorquín Pere Carbonell (Palma, 1999) ha ganado el XXXVIII Premi Literari Vila d’Ascó con la novela Bombolles de xampany, una historia ambientada en “una Mallorca etílica y viciosa”. El joven ha recogido el galardón este sábado por la noche en una gala celebrada en esa localidad de Tarragona.

El jurado del premio, convocado por el Ayuntamiento de Ascó, ha valorado que su novela es una sátira provocadora y políticamente incorrecta que, a través de personajes decadentes y situaciones límite, invita al lector a reflexionar sobre la corrupción humana y sus límites. Carbonell ha acudido a Ascó para recoger este reconocimiento que está dotado con 3.600 euros y conlleva la publicación del texto.

“Me gustan las historias reales”, explica Carbonell de su escritura y de esta novela, en la que tres jóvenes salen de fiesta una noche para celebrar que han finalizado la carrera. En esa juerga, acaban en Magaluf “y la lían”. Un hecho marca las dos partes de la novela y la Mallorca de excesos da paso a una historia más íntima, apunta el escritor. “No quiero mostrar la Mallorca paradisíaca, sino la de excesos”, remarca.

Narrada en tercera persona y en presente, en la obra combina diálogo, con narración y descripción y el jurado ha valorado el estilo actual y contemporáneo de Bombolles de xampany. Escrita en catalán, el autor ha incluido expresiones típicas de Mallorca, algo que cree que ha podido beneficiarle ante otros textos presentados a este certamen.

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La novela premiada en Ascó contiene “los aspectos más grotescos que te puedes encontrar en Mallorca”, señala Carbonell. Esta es su tercera novela, que finalizó en julio de 2025 y había presentado a diferentes premios en la isla. Graduado en Educación Primaria y Filología catalana, a los 18 años publicó El despertador de la vida y, posteriormente, Les ombres del despertador. También es autor de diferentes artículos en la prensa local sobre sociolingüística e identidad mallorquina. En 2022 protagonizó el mediometraje És comèdia.