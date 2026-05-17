Eclipsados

No me llamen negativo, pero vaya forma que tenemos en Mallorca de montar una movida astronómica cada vez que el cielo se pone interesante. Si el cierre del túnel de Sóller ya nos saca de quicio, imaginen la que se va a liar con el eclipse del 12 de agosto.

Meses reservando azoteas como si fueran chiringuitos de primera línea, comprando gafitas de cartón que nos dejan pinta de figurante de cine cutre cincuentero. Y esa ansiedad de quien teme no encontrar hueco para aparcar en el Faro de Formentor más que al propio fin del mundo. Que si la corona solar, que si la alineación, que si la Luna nos apaga la luz justo cuando llega lo mejor. Mucho misticismo para un espectáculo que durará menos que un helado al sol.

Lo más probable, conociéndonos, es que tengamos el telescopio listo, el móvil cargado, la ilusión disparada y por supuesto a las nubes presentándose puntuales para aguarnos la fiesta. Quedaremos a oscuras, sí, pero de mala uva, mirando un cielo color panza de burra mientras en Albacete lo disfrutan de maravilla. Y si no, al tiempo.

Eso sí, hay algo que ninguna nube tapa por mucho que se empeñe, y es nuestra crónica social, que esta semana viene cargadita de saraos.

‘Networking’ con vista al mar.

El Palma International Boat Show ha encontrado su epílogo más social en el After Yacht de Mallorca Zeitung. Una vez recogidas las velas y guardados los catálogos, cerca de un centenar de empresarios han cambiado el ajetreo del salón por las conversaciones pausadas de la tarde.

La cita, ya con identidad propia dentro del calendario náutico, ha funcionado como ese descanso necesario entre cubiertas. Los asistentes se movían de grupo en grupo con la naturalidad de quien sabe que aquí los negocios se cocinan a fuego lento.

Tarjetas que cambian de mano, planes que se apuntan al margen y alguna que otra alianza esbozada con un brindis. Mallorca Zeitung ha sabido leer el pulso del sector.

2. Vino con denominación de origen.

La celebración del Día Vino D.O. 2026 tuvo lugar el pasado sábado 9 de mayo en el emblemático patio de las Escoles Velles de Petra, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario vitivinícola de Mallorca. En esta décima edición, organizada conjuntamente por la DOP Pla i Llevant y la DO Binissalem, el evento se sumó a la iniciativa nacional de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) bajo el lema «El vino D.O. atrae turismo e inversión a las zonas rurales. ¡Brindemos por ello!».

La jornada, que puso el foco en el enoturismo como motor de desarrollo económico y social, permitió a los asistentes disfrutar desde el mediodía de una selección de vinos representativos de ambas denominaciones, maridados con productos locales de calidad como la Sobrassada de Mallorca IGP y la Oliva de Mallorca DOP.

El momento culminante del día se produjo a las 13.30 horas con un brindis colectivo y simultáneo que conectó Petra con otras 30 denominaciones de origen de toda España, todo ello amenizado por la música en directo del grupo EIMA, creando un ambiente festivo que reafirmó el valor cultural y el arraigo territorial que tiene el vino mallorquín.

3. Sobremesa taurina.

Mediodía de mantel largo y conversación pausada en el Paseo Mallorca, donde la Peña Oro y Plata celebró su comida mensual con más de medio centenar de comensales en torno a la mesa. La cocina, a la altura del prestigio del local, marcó el ritmo de una jornada que se alargó hasta la sobremesa.

Llegado el café, la presidenta, Sole Hidalgo, abrió la tertulia con el invitado de esta edición, el pintor Pascual de Cabo, que repasó con cercanía sus inquietudes artísticas y su mirada sobre el mundo del toro. El público escuchó atento, entre preguntas y anécdotas.

Antes de levantar la sesión, Hidalgo le entregó un diploma de honor. Después llegó el sorteo de un cuadro taurino, donado por el propio pintor, que puso el broche a una tarde redonda.

4. Puerto Portals iza el telón.

La temporada 2026 de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week comenzó en la bahía de Palma con una jornada marcada por el ambiente social y la gran expectación alrededor del circuito internacional. Aficionados, invitados y representantes de la sociedad mallorquina se dieron cita en la inauguración de uno de los grandes eventos náuticos del calendario.

La zona VIP y el Village volvieron a convertirse en punto de encuentro para equipos, seguidores y patrocinadores, generando un ambiente animado frente al mar durante toda la tarde.

En el agua, la competición arrancó con una de las flotas más numerosas que ha tenido la 52 Super Series hasta ahora, con catorce embarcaciones y once nacionalidades representadas, además de tres nuevos equipos incorporados esta temporada.

Las condiciones meteorológicas permitieron completar las dos mangas previstas en la primera jornada. El equipo tailandés Vayu, con el mallorquín Manu Weiller en la táctica, comenzó el campeonato con muy buenas sensaciones tras lograr una victoria parcial y una segunda regata sólida.

5. Día de la Madre con sabor a casa.

El restaurante Los Testalitos acogió una mañana con sabor a casa. La Asociación de Mexicanas en Mallorca reunió a una treintena de mujeres, entre socias y amigas, para celebrar juntas el Día de la Madre lejos de su país de nacimiento.

Hubo café de olla, brunch y muchas conversaciones cruzadas. También hubo silencios cómplices, los que solo se entienden cuando se comparte el mismo acento y los mismos recuerdos de infancia.

La cita giró en torno a la maternidad y a lo que significa criar, recordar y mantener vivas las raíces a miles de kilómetros. Las anfitrionas quisieron rendir homenaje a esas madres que llevan México en la maleta sin importar dónde estén.

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Entre risas, fotos y abrazos largos, la jornada confirmó que la asociación se ha convertido en una pequeña familia dentro de la isla. Una familia que crece encuentro tras encuentro.