DIONÍS A TAULA
Premi internacional per al rom de l’elefant
Jungla - Bodegas Suau
La firma Bodegas Suau enguany fa 175 anys d’ençà que es va establir a Mallorca. La celebració va acompanyada de reconeixements, com ara la medalla d’or atorgada al rom Jungla pel jurat dels premis internacionals Rum World Awards 2026.
Tot i que el brandi és la beguda més popular de can Suau, també hi trobam el rom. David Álvarez Barceló, conseller delegat de Bodegas Suau, explica que aquest destil·lat, indissociablement lligat al Carib, té un vincle emocional amb l’empresa perquè va ser el primer producte que varen crear a Cuba. «El capità Joan Suau i Bennàsser va fundar la marca original a Cuba l’any 1840 i, com que hi havia canya de sucre, va ser el primer producte que hi va destil·lar», relata Álvarez. Posteriorment, el capità va traslladar el projecte a Mallorca, on la destil·leria va començar la seva trajectòria ara fa 175 anys. De fet, Suau va començar a produir rom a Cuba abans que altres noms destacats del sector, com ara Facund Bacardí, que partí de Sitges a la Perla del Carib, on va crear la firma Bacardí el 1862; o que Julià Barceló, que va migrar de Porreres a l’illa natal de l’assagista i heroi José Martí, i hi va establir la destil·leria Barceló.
L’emblema del rom Jungla és un elefant perquè quan Joan Suau navegava cap a Amèrica va fer escala a l’Àfrica. Allà, un conegut seu li va regalar un amulet que era un elefant amb la trompa per amunt, que és símbol de bona sort. Quan va arribar a Cuba i va crear la destil·leria exitosament, hi va posar com a emblema l’elefant en honor a l’amic que li havia regalat aquest talismà.
Als anys 70 del segle XX, el rom es va deixar d’elaborar fins que el 2014 el tornaren a recuperar de manera diferent: a partir d’un rom dominicà de 10 anys (a causa de l’embargament dels Estats Units d’Amèrica no és viable que sigui cubà) que ha envellit un any dins botes de brandi Suau. En tot aquest procés, hi té un paper fonamental el cubà Juan Alberto Álvarez, mestre artesà de rom resident a Catalunya, que ha afinat aquest destil·lat de canya de sucre per aconseguir un producte de qualitat superior. El disseny gràfic actual és obra de Paz Talens i Joan Casasayas i remet a l’elefant de la bona sort.
Per beure’l, una opció és fer-ho sense cap afegitó; ara bé, una combinació molt suggerent gràcies al toc que hi aporta el refinament dins la fusta és servir-lo amb ginger beer i una rodanxa de taronja. Esper que en passeu gust!
