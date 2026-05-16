La prèvia

Piano, orgue, coral i més

Pere Estelrich i Massutí

Com cada setmana, avui dissabte emplenarem aquesta columna amb algunes de les propostes musicals que ens esperen aquests dies.

Podem començar anant al poble d’Alaró, a l’església del qual Miquel Bennàssar oferirà el tradicional concert d’orgue. La cita matinal començarà a les 11.30 hores. A Montuiri, a la Plaça (12 hores), Cucorba.

També avui capvespre al Caixafòrum de Palma (19h), Aninha Paschoal, veu i percussió i Kadija Teles, piano i veus, presenten un repertori que mescla diversos gèneres amb la música d’arrel africana.

A la mateixa hora i a la Parròquia Sant Alonso Rodríguez de Palma, diferents Bandes de Música i Corals oferiran una proposta titulada «Concert de Pel·lícula».

Una hora més tard a l’església dels Socors de Palma (20 hores), el jove organista Agustí Aguiló Orfila interpretarà obres de Correa de Arauxo, Cabanilles, Cabezón i d’altres clàssics.

Més tard, a la cel·la Chopin de Valldemossa (20.30 hores), el festival Pianino presenta Curtis Phill Hsu interpretant obres de Beethoven, Mozart, Rakhmàninov, Debussy i Liszt.

El públic familiar té, avui i demà a l'Auditòrium de Palma (17 hores), el musical Hakuna Matata.

En el Teatre Principal de Palma, avui, l’espectacle Turmari, basat en la tradició musical d’Ibiza i Formentera, que revalora el cant redoblat, endèmic de les illes Pitiüses.

Demà diumenge i dins el cicle d’activitats del festival de Pollença, al Pati de l’Ajuntament (19.30 hores), la soprano Raquel Camarinha i el pianista Yoan Héreau interpretaran en un concert solidari obres de Falla, Debussy, Poulenc, Chopin i molts d’altres compositors.

A Sant Salvador de Felanitx (18 hores), Missa cantada i concert amb la Coral de Porreres.

A l’església d’Algaida (19.30 hores), el musical Jesucrist Superstar amb la Banda de Música.

També és recomanable el concert de Sílvia Pérez Cruz, que actua a l’Auditòrium de Palma demà a les 18.30 hores.

