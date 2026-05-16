El patio de La Misericòrdia se convierte en escenario del Festival de Teresetes de Mallorca

El patio de La Misericòrdia acoge este sábado, 16 de mayo, el Punt Teresetes, una jornada con funciones de los espectáculos e instalaciones que forman parte de la XXVIII edición del Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca.

Durante dos sesiones, mañana y tarde, el patio de La Misericòrdia se convierte en un gran escenario donde un público familiar puede contemplar algunos espectáculos de marionetas y teatro de objetos, además de tener la oportunidad de participar en talleres.

Así, se han programado las instalaciones Balances y Sa Cova. También se representan los espectáculos Blauró, de la Boia Teatre, Sa Rateta 2.0, de Myotragus Teatre (Premi Bòtil 2025), basada en la rondalla del Arxiduc Lluís Salvador y Mossèn Alcover, y El Fado d’Ulisses, de Rodopio d’ideias, que, además, cuentan con un intérprete de lenguaje de signos para incrementar la inclusión social de este festival. Las compañías Espill Teatre y Lo peix daurat contarán historias breves en el Tast Teresetes.

Además de La Misericòrdia, los teatros Maruja Alfaro y Sans acogen funciones este sábado.

La clausura del Festival de Teresetes, que habrá contado con 60 funciones de 18 espectáculos, tendrá lugar este domingo, día en el que habrá representaciones en los teatros Maruja Alfaro, Sans, Principal y en el Estudi General Lul·lià.