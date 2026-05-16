El pantalón pirata regresa este verano en todas sus versiones

La clave de su vuelta está precisamente en cómo se lleva ahora. Lejos de aquellos modelos con un aire demasiado deportivo que dominaron los años 2000, las nuevas versiones resultan mucho más refinadas, favorecedoras y versátiles. Firmas como Carolina Herrera o Elisabetta Franchi apuestan por diseños ajustados y elegantes, en tonos oscuros o neutros, capaces de estilizar muchísimo la silueta y aportar un aire sofisticado incluso en estilismos minimalistas.

Versace / .

Al mismo tiempo, otras propuestas más urbanas y relajadas, como las de Isabel Marant, recuperan ese espíritu desenfadado y cómodo perfecto para el día a día. Y, por supuesto, tampoco faltan las versiones más atrevidas y coloristas, como las vistas sobre la pasarela de Versace, donde esta tendencia se llena de color y personalidad.

Carolina Herrera. / .

Ahora se interpreta desde una mirada mucho más sofisticada, combinándose con americanas estructuradas, tejidos fluidos, punto fino o accesorios minimalistas que consiguen equilibrar modernidad, comodidad y elegancia. Precisamente ahí reside una de las claves de su éxito. Bien trabajado, este diseño puede estilizar muchísimo la figura, alargar visualmente la pierna y aportar un aire refinado y contemporáneo, especialmente cuando se combina con sandalias delicadas, salones afilados o bailarinas estilizadas que aporten ligereza al conjunto.

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Elisabetta Franchi / .

Porque sí, el pantalón pirata ha vuelto. Y esta vez lo hace en clave mucho más sofisticada.

Isabel Marant / .

Los pendientes más bonitos del año tienen color, luz y personalidad Hay accesorios capaces de cambiar por completo un estilismo, y los pendientes son uno de ellos. De hecho, muchas veces basta una pieza especial para transformar un conjunto sencillo en una imagen mucho más sofisticada, luminosa y elegante. Esta temporada vuelven con fuerza los diseños llamativos, femeninos y llenos de color. Los tonos coral, melocotón, frambuesa o fucsia se convierten en protagonistas absolutos, aportando frescura y mucha luz al rostro, especialmente durante los meses de primavera y verano. Además, favorecen muchísimo tanto en estilismos relajados de día como en propuestas más arregladas para eventos o cenas especiales. Los pendientes con inspiración artesanal y cierto aire mediterráneo, con acabados dorados, piedras de colores y formas lágrima estilizan muchísimo. Son piezas con presencia, pero al mismo tiempo elegantes y muy fáciles de combinar. Firmas españolas como Luxenter apuestan precisamente por este tipo de joyería alegre, sofisticada y muy favorecedora, demostrando que un buen complemento puede convertirse en el auténtico protagonista del estilismo. Porque sí, a veces, el secreto de una imagen impecable está en los pequeños detalles.