Sombras & pliegues
El pantalón pirata regresa este verano en todas sus versiones
Durante años fue una de esas prendas capaces de dividir opiniones. Sin embargo, la moda siempre encuentra la manera de reinterpretar sus clásicos, y este verano el pantalón pirata regresa con más fuerza y sofisticación que nunca
La clave de su vuelta está precisamente en cómo se lleva ahora. Lejos de aquellos modelos con un aire demasiado deportivo que dominaron los años 2000, las nuevas versiones resultan mucho más refinadas, favorecedoras y versátiles. Firmas como Carolina Herrera o Elisabetta Franchi apuestan por diseños ajustados y elegantes, en tonos oscuros o neutros, capaces de estilizar muchísimo la silueta y aportar un aire sofisticado incluso en estilismos minimalistas.
Al mismo tiempo, otras propuestas más urbanas y relajadas, como las de Isabel Marant, recuperan ese espíritu desenfadado y cómodo perfecto para el día a día. Y, por supuesto, tampoco faltan las versiones más atrevidas y coloristas, como las vistas sobre la pasarela de Versace, donde esta tendencia se llena de color y personalidad.
Ahora se interpreta desde una mirada mucho más sofisticada, combinándose con americanas estructuradas, tejidos fluidos, punto fino o accesorios minimalistas que consiguen equilibrar modernidad, comodidad y elegancia. Precisamente ahí reside una de las claves de su éxito. Bien trabajado, este diseño puede estilizar muchísimo la figura, alargar visualmente la pierna y aportar un aire refinado y contemporáneo, especialmente cuando se combina con sandalias delicadas, salones afilados o bailarinas estilizadas que aporten ligereza al conjunto.
Porque sí, el pantalón pirata ha vuelto. Y esta vez lo hace en clave mucho más sofisticada.
Los pendientes más bonitos del año tienen color, luz y personalidad
Hay accesorios capaces de cambiar por completo un estilismo, y los pendientes son uno de ellos. De hecho, muchas veces basta una pieza especial para transformar un conjunto sencillo en una imagen mucho más sofisticada, luminosa y elegante.
Esta temporada vuelven con fuerza los diseños llamativos, femeninos y llenos de color. Los tonos coral, melocotón, frambuesa o fucsia se convierten en protagonistas absolutos, aportando frescura y mucha luz al rostro, especialmente durante los meses de primavera y verano. Además, favorecen muchísimo tanto en estilismos relajados de día como en propuestas más arregladas para eventos o cenas especiales.
Los pendientes con inspiración artesanal y cierto aire mediterráneo, con acabados dorados, piedras de colores y formas lágrima estilizan muchísimo. Son piezas con presencia, pero al mismo tiempo elegantes y muy fáciles de combinar.
Firmas españolas como Luxenter apuestan precisamente por este tipo de joyería alegre, sofisticada y muy favorecedora, demostrando que un buen complemento puede convertirse en el auténtico protagonista del estilismo. Porque sí, a veces, el secreto de una imagen impecable está en los pequeños detalles.
La moda de autor entra por primera vez en el debate parlamentario español
Durante años, parte de la sociedad ha seguido viendo la moda como algo superficial o meramente estético, olvidando que detrás de ella existe una de las industrias creativas y culturales más importantes de nuestro país. Precisamente por eso, resulta tan significativo que, por primera vez, la moda de autor española haya llegado al debate parlamentario gracias al trabajo desarrollado durante años por asociaciones del sector como la Asociación Creadores de Moda de España y la Fundación Academia de la Moda Española.
El impulso de las llamadas Líneas Estratégicas de la Moda de Autor (LEMA) busca fortalecer un sector que no solo representa creatividad y diseño, sino también empleo, artesanía, innovación e identidad cultural. Porque hablar de moda española no es hablar únicamente de tendencias. Es hablar de talleres, oficios tradicionales, pequeñas firmas, industria textil, internacionalización y patrimonio cultural. También de una enorme capacidad económica y de proyección exterior que España lleva décadas demostrando a través de nombres históricos como Balenciaga o Pertegaz y de firmas contemporáneas que continúan posicionando nuestro diseño dentro y fuera de nuestras fronteras.
En un momento dominado por la producción rápida y el consumo inmediato, proteger ese tejido creativo resulta más importante que nunca. Quizá el verdadero valor de este debate parlamentario sea precisamente ese: recordar que la moda también es cultura, industria, innovación y talento.
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