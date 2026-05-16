Maria de Lluc Fluxà: «El arte debe conmover, independientemente del valor que tengan las obras en sí»

¿Qué nos vamos a encontrar en esa exposición monográfica?

Usando términos musicales, diré que nos encontraremos ante un concierto de música de cámara, pues si bien a Louise se la conoce más por sus intervenciones majestuosas y obras grandes, como las famosas arañas, aquí mostraremos parte de su obra gráfica de menor tamaño, que tiene el valor añadido de la proximidad.

Buena parte de esas obras que se mostrarán son de su propiedad, ¿no?

En efecto; desde que la conocí en Nueva York, he intentado obtener obra suya, pues ha sido una artista que me ha fascinado siempre. Hoy poseo más de cincuenta dibujos de la artista francesa.

¿Y cómo la descubrió?

Fue a partir de contemplar en el MOMA el cuadro Femme-Maison. Me emocionó. El arte debe conmover, independientemente del valor que tengan las obras en sí. Allí empezó mi fascinación por esa mujer a la que conocí personalmente. Después de insistir a sus managers y secretarios, me propusieron una conversación que, de los cinco minutos que me había otorgado inicialmente, se extendió horas, para iniciar un contacto amistoso que duró hasta su muerte.

De hecho, las dos editaron un libro conjunto.

Ella, después de conocerme más a fondo y de leer unos textos que le había dedicado, quiso regalarme un Libro de artista, a partir de fotografías mías y de mi familia, a las que añadió sus dibujos. Así nació Metamorfosis, que firmamos conjuntamente y del que se hizo una edición limitada de poco más de setenta ejemplares, y del que estoy sumamente orgullosa.

Y ¿por qué ahora esta muestra?

Mire, llevo años diciendo que voy a dejar el trabajo y que voy a cerrar la galería, pero siempre sale algo nuevo que me seduce y me impulsa a seguir. Así que, si he continuado motivada por otros artistas, ¿por qué no hacerlo por una de las grandes del siglo XX y, además, amiga?

¿Cómo definiría la obra de Bourgeois?

Con una palabra: Interpela. Su obra, cada cuadro o cada escultura, inician una conversación con el que la admira, así que su obra interpela con el admirador, con el que se sitúa ante ella. Y esto sale del proceso mismo de creación, para ella, dibujar, esculpir, crear en definitiva era como un proceso de sanación. Pensemos que su infancia fue en cierto modo difícil y fue a través del arte cuando salió de ese tormento. Así que, en cada una de sus aportaciones, ella plantea cuestiones. Bourgeois es como una filósofa del arte.

¿A quién va dirigida esa exposición que inaugura el miércoles?

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Pues a todo el mundo y a nadie en concreto. Pienso que puede interesar a muchas personas, tanto a las que ya conocen a la artista, una de las mujeres más fascinantes del siglo XX, pero también a las que han oído hablar poco o nada de ella. Seguro que no les dejará indiferentes.