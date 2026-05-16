Festival
España podrá votar en Eurovisión a pesar de la retirada de RTVE
La UER ha aprobado nuevas medidas, como la reducción de votos por persona y la ampliación de jurados, para evitar sospechas de manipulación
Los eurofans en España podrán participar en la gran final de la 70 edición del Festival de Eurovisión de hoy a través del televoto, aunque el sistema que aupó a lo más alto a la representante de Israel, Yuval Raphael, en la edición de 2025 ha sido sometido a cambios.
Pese a la retirada de RTVE y otros cuatro emisoras públicas en protesta por la ofensiva bélica de Israel sobre Gaza, los españoles sí podrán votar mediante la página web oficial del concurso a través de un sistema global llamado Rest of the World, habilitado para los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción.
El televoto es una de las cuestiones más controvertidas del concurso en los últimos años. En 2025, la delegación española pidió saber cómo se había distribuido el voto español, es decir, cuántos votos recibió cada país en España.
El televoto español en la final del concurso estuvo formado por 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos online.
Esto se tradujo en 12 puntos para la representante de Israel; 10 para Ucrania; 8 a Polonia; 7 a Estonia, 6 a Finlandia; 5 a Suecia, 4 a Austria; 3 a Albania; 2 a Noruega, y 1 Francia, según las cifras publicadas entonces por RTVE. Cada persona podía emitir hasta 20 votos.
Reciente investigación
Una reciente investigación llevada a cabo por The New York Times ha desvelado el voto popular de España en la gran final de Eurovisión 2025.
De este modo, Israel obtuvo el 33,34% del total con 47.570 votos, muy por encima de Ucrania, col el 6,74% y 9.620 votos, y de Polonia con el 5,66% y 8.080 votos.
Los investigadores del medio estadounidense atribuyen este resultado a que en 2025 el concurso permitía votar hasta 20 veces por persona a sus artistas preferidos y a que el gobierno israelí llevó a cabo una campaña para intentar influir en la votación.
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