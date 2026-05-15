Peguera acoge el estreno de ‘Mallorca Confidencial’, película protagonizada por Lolita Flores

El auditorio de Peguera acogerá el próximo 26 de mayo el estreno de Mallorca Confidencial, película rodada en la isla y tercer largometraje del director navarro David Ilundain (B, la película, Uno para todos), protagonizado por Lolita. La proyección, que dará comienzo a las 20:00 horas, se enmarca dentro de las actividades organizadas en torno a la declaración del año 2026 como “Año del Cine en Calvià”.

Producida por Inicia Films, Umedia y la productora mallorquina Cinètica Produccions, Mallorca Confidencial es una coproducción española con vocación internacional que ha contado con la financiación del ICAA y el apoyo de Europa Creativa Media, el ICEC, la Fundació Mallorca Turisme y la Mallorca Film Commission. La cinta, que llegará a las salas de todo el país a partir del viernes 29 de mayo de la mano de Filmax, está participada por RTVE, Movistar Plus+, 3Cat y la radiotelevisión pública balear IB3.

Lolita Flores encabeza un guión escrito por Amèlia Mora (autora también de la aclamada La infiltrada) cuya protagonista es la Chusa, matriarca de un poblado chabolista que controla el mercado de la droga en la Mallorca de 2007. Los actores Elena Furiase, Lorca Prada, Pep Tosar y Amín Hamada completan un reparto de gran peso que desfilará por la alfombra roja la noche del 26 para arropar el estreno en el auditorio de Peguera junto al director y sus productores Luis Ortas y Valerie Delpierre.

Este estreno se inscribe en la estrategia del Ayuntamiento de Calvià, que ha declarado 2026 como el "Año del Cine" para situar a la industria de la creación visual en el centro de su agenda. En una apuesta por fusionar la cultura audiovisual con el turismo y el patrimonio, el consistorio ha impulsado la ruta "Calvià, Plató de Cine", un itinerario para descubrir las playas y paisajes del municipio que han sido escenario natural de destacadas producciones nacionales e internacionales.

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Esta iniciativa es solo una muestra más del dinamismo de Calvià en el sector audiovisual que recientemente se situó en el foco global de la Inteligencia Artificial con una Jornada de IA & Cine y el festival AI Movie Awards (AIMA), y que vivirá otro nuevo momento álgido del 25 al 28 de mayo con la celebración del foro internacional CONECTA Magaluf, un evento que reunirá a grandes profesionales del sector.