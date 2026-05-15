El Consell de Mallorca destina 60.000 euros a la Fundació Coll Bardolet

El Consell de Mallorca destina 60.000 euros a la Fundació Cultural Coll Bardolet este 2026, una dotación que se incrementa en 20.000 euros respecto al año pasado y que permite impulsar el programa anual de actividades dedicado a preservar y difundir el legado del pintor de Valldemossa, según ha informado la institución insular.

Este viernes, 15 de mayo, se ha celebrado el patronato de la fundación, al que ha asistido la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y en el que se han aprobado las cuentas anuales.

La vicepresidenta ha destacado que «esta partida, que el Consell de Mallorca destina por segundo año consecutivo, responde a la voluntad de la institución de dar un impulso a la labor de la Fundació Coll Bardolet, para preservar un legado artístico que forma parte de la identidad cultural de Mallorca y mantener vivo un espacio de creación, participación y conocimiento vinculado al artista, una figura esencial del arte mallorquín del siglo XX».

Roca también ha señalado que «Valldemossa y la Serra de Tramuntana han sido históricamente un foco de inspiración para creadores de todo el mundo. Coll Bardolet supo captar, como pocos, la luz, el paisaje y la esencia de este entorno privilegiado. Apoyar a la Fundación es también garantizar que su legado continúe vivo para las generaciones futuras».

La Fundación, creada por el propio artista en 2005, es hoy un espacio de referencia cultural en Valldemossa y en la Serra de Tramuntana, un territorio reconocido por la Unesco, como patrimonio mundial de la humanidad en la categoría de paisaje cultural. El programa de este año de la Fundación incluye conciertos, espectáculos, talleres y visitas guiadas, que permiten acercar su obra a nuevos públicos.

Esta partida de este año permitirá que este espacio dedicado al pintor continúe desarrollando actividades que combinan divulgación, educación y dinamización cultural, además de contribuir a fortalecer el papel de Valldemossa como un espacio vivo de referencia artística.