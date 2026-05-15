¿Quién es el asesino? La danza lo resuelve en el Teatre de Lloseta

La bailarina de cabaret Madonna Ètoile será asesinada este viernes, sábado y domingo en el Teatre de Lloseta. Puede que el culpable sea diferente en cada uno de los días en los que se representa Danzscape, aunque eso dependerá del público.

El espectáculo pionero de danza, teatro inmersivo y juego tiene tres sospechosos: dos bailarines y una reportera que acudió la semana del crimen para investigar «por qué la sala escénica estaba en quiebra, supuestamente».

La innovadora propuesta ha sido creada por la bailarina mallorquina Àgueda Morey, que también dirige y baila junto a Mandy Smith y Álex Melo, mientras que la actriz Paula Reus interpreta a la periodista y Tomeu Mir es el técnico encargado de las proyecciones, la iluminación y la música, que «puede durar más o menos porque todo depende de las decisiones de los espectadores y lo que tarden en resolver el juego», explica Morey.

La obra interdisciplinar «está llena de estímulos y los asistentes no tienen tiempo para despistarse porque deberán estar atentos a las escenas de baile, el monólogo y el juego para tratar de averiguar quién es el asesino», como detalla.

Cinco espectadores suben voluntariamente al escenario y rompen la cuarta pared / Danzscape

'Scape rooms'

El público al que va dirigido es muy variado, dice quien se inspiró en las scape rooms, a las que acudía con su familia. «Nos juntábamos cuatro generaciones y todos nos los pasábamos muy bien», según recuerda, por lo que su objetivo es acercar la danza a nuevos perfiles de este modo inédito.

Cuando la idea empezó a perfilarse para su Trabajo de Fin de Grado y después el de Fin de Máster, no encontró ningún precedente de interacción del espectador en una actuación de baile, algo que sí es más habitual en teatro.

Àgueda Morey unió su especialidad artística con la idea de los juegos de rol, las scape rooms y el tradicional Cluedo para crear la novedosa iniciativa, que «permite al público elegir si quiere participar mucho o poco».

Nuevos espectadores

Además, «es una gran manera de que quienes no asistirían a un espectáculo de danza lo vean con otros ojos y empiecen a animarse, ya que en este caso hay que acudir para resolver un asesinato, lo que requiere una gran atención.

Este aspecto me interesa mucho, que los espectadores observen por qué un movimiento de la coreografía es de un modo y no de otro debido a que todo tiene una razón dentro de la narrativa», argumenta.

Para los profesionales de Danzscape es «un trabajo y un reto tremendo conseguir que todo cuadre, ya que alrededor de un 30% de la pieza depende del factor sorpresa, de lo que decidan los asistentes, por lo que hay que improvisar». A ello se añade que rompen la cuarta pared, ya que cinco voluntarios suben al escenario y los 40 restantes están en las primeras filas para que la cercanía sea máxima.