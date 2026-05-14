El yacimiento de Son Fornés expone valiosos e inéditos hallazgos en el Día de los Museos

Los excepcionales hallazgos de época romana recuperados en los últimos años en el yacimiento de Son Fornés serán expuestos el domingo en la jornada de puertas abiertas que se celebrará en el marco del Día Internacional de los Museos.

En el recinto ubicado en Montuïri, el visitante podrá ver joyas, una treintena de balas de honda, lucernas, una pieza para caballos y otros elementos, así como imágenes del proceso de restauración llevado a cabo por el equipo de arqueólogos.

La muestra, que podrá verse durante la mañana, se titula Del passat al futur. Peces inèdites que passaran a formar part del futur Museu de Son Fornés y «es una oportunidad para que el público interesado tenga información que normalmente no es accesible debido a que la daremos quienes trabajamos con este material tan valioso e inédito», según avanzó la directora científica y profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cristina Rihuete.

La arqueóloga y conservadora del museo, Beatriz Palomar, será la otra cicerone de una colección de materiales restaurados que «van sumando evidencias» para llegar a confirmar si la tercera ciudad romana de Mallorca se encuentra en Son Fornés y que se añadiría a Pollentia y Palma.

Balas de honda de plomo restauradas / © Museu Arqueològic de Son Fornés

Evidencias

La campaña arqueológica del pasado verano «superó todas las expectativas» del equipo, que no considera una quimera que Tucis o Guium se hallen allí.

Además de las impresionantes estructuras que han sacado a la luz, están las piezas que los asistentes verán el domingo, como por ejemplo un conjunto de 29 balas de honda de plomo «muy bien conservadas».

«Una cantidad así solo sale en zonas militares, como arsenales o campamentos, y los honderos son mercenarios muy apreciados por los romanos. Además, había restos de fundición de plomo, por lo que todo esto son evidencias de que era un lugar fortificado que fue aprovechado por Roma hasta el siglo I», apunta Rihuete.

En cuanto a las joyas, son una pulsera y anillos de bronce y un collar de vidrio, «unas piezas que nos comunican categoría social»; mientras que las «dos lucernas descubiertas y magníficamente conservadas también atestiguan que estamos en el siglo I, con una ocupación importante», añade.

Otro hallazgo sorprendente es «parte de lo que se llama bocado de caballo, muy interesante al demostrar que también había equitación, lo que abre un nuevo campo de investigación».