Ritual Nepal presenta su nuevo disco 'Ara Venim' en Club Mutante

La banda mallorquina Ritual Nepal continúa consolidando su lugar dentro de la escena musical balear con el lanzamiento de su nuevo disco, 'Ara Venim', publicado el pasado 17 de abril en plataformas digitales y que también contará próximamente con edición en vinilo de la mano de Bubota Música.

El grupo presentará oficialmente este nuevo trabajo el próximo 22 de mayo a las 21.00 horas en Club Mutante de Palma, en un concierto compartido con Garrafa Nadal y Cobie.

Un disco que apuesta por crecer “sin prisas”

El título del álbum, 'Ara Venim' hace referencia a una expresión muy utilizada en Mallorca para indicar que alguien va hacia un lugar, aunque no necesariamente de forma inmediata. Una idea que la banda utiliza como declaración de intenciones para definir este momento de su trayectoria.

Con este nuevo trabajo, Ritual Nepal plantea una evolución alejada de las prisas y de las tendencias marcadas por la industria, apostando por un crecimiento más orgánico y coherente con su identidad musical.

El disco llega después de los adelantos de canciones como 'La Seu Balla' y 'Jo no sóc modern', temas con los que el grupo ya había despertado expectación entre sus seguidores. Además, el álbum incorpora colaboraciones de artistas de la escena balear como Pau Dalmau y Miquel Crespí, del grupo Caspary, así como de Núria Quiñonero, cantante de Anís.

Letras entre la ironía y la reflexión

En cuanto a las temáticas, el disco aborda cuestiones como el individualismo, la depresión, la desigualdad o el amor. Ritual Nepal llega a este lanzamiento tras un 2025 en el que ha actuado en festivales destacados como el Cranc Festival o la Mobofest.