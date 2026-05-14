El pueblo madrileño de Quijorna homenajea al cineasta Antonio Vistarini en Valldemossa

La localidad madrileña de Quijorna acaba de rendir homenaje en Mallorca al cineasta Antonio Vistarini (Roma, 1987-Madrid, 1937), que en ese pueblo filmó parte de la batalla de Brunete y de él tomó el nombre para una película. La hija del director de cine, Marta Vistarini, reside en Valldemossa y allí ha recibido una placa conmemorativa de manos del primer teniente de alcalde de este municipio de Madrid, Óscar Maroto. La figura del italiano, que llegó a ser capitán del Ejército republicano, está muy presente entre los quijorneros, que cada año recrean ese episodio de la Guerra Civil e incluyen a Vistarini entre los personajes históricos recordados.

La película Quijorna, rodada en 1937, es un testimonio cinematográfico de algunas de las jornadas más encarnizadas de la batalla de Brunete y Vistarini, quien se había unido al bando republicano español, se convirtió en un cronista excepcional de la guerra. “Que sirva este homenaje como agradecimiento del pueblo de Quijorna, al que represento, por el trabajo que en su día hizo tu padre”, ha manifestado Oscar Maroto al entregar la placa conmemorativa a Marta Vistarini, en su domicilio de Valldemossa. La hija del cineasta, a sus casi 88 años, ha agradecido este recuerdo: “Supongo que mi padre estará contentísimo”. Junto a ella han estado sus hijos Antonio y Rafa Bernat Vistarini y su nuera, Ana Ortas, quien está realizando un documental sobre el director de cine y ha propiciado este reconocimiento.

Rafael Casalins, de la empresa Rutas con historia, Marta Vistarini y Óscar Maroto, primer teniente de alcalde de Quijorna. / GUILLEM BOSCH

Marta Vistarini ha recibido este homenaje a su padre como una “sorpresa”, ya que hasta hace muy poco desconocía la relevancia que tuvo. Ella nació cuando él ya había fallecido y su madre, Antonia Suau, una de las primeras catedráticas de literatura en España, guardó silencio sobre muchas cosas relativas a él, ya que las circunstancias de aquella época eran difíciles. “Mi padre no era de esta guerra, era de otro lado, y de los perdedores nadie se acuerda. Y si se acuerda, se lo calla”, ha afirmado acerca del desconocimiento sobre este cineasta italiano que fue pionero del cine mudo en España.

El homenaje que ha tenido lugar este miércoles en Valldemossa es el resultado del esfuerzo por recuperar la memoria histórica. Por un lado, Ana Ortas, periodista, empezó a indagar sobre la historia del abuelo de su marido, del que siempre le había llamado la atención ese apellido italiano y lo poco que sus descendientes sabían de él. Este año espera finalizar el documental Un fantasma recorre Europa (Cinètica Produccions), título que tiene su explicación: “Vistarini hizo muchas cosas relevantes y está en la prensa de cine desde 1925 al 35 y, sin embargo, se había borrado totalmente, hasta para su familia”. Para esta investigación, empezó a buscar información en archivos digitalizados de Italia y de otros países, donde halló documentos y pudo perfilar la historia del cineasta, que fue espiado por orden de Mussolini, comenta la investigadora. Durante su búsqueda, y para saber más de la localidad donde el italiano había rodado su última película, decide ponerse en contacto con Quijorna y descubre “un interés por la figura de Vistarini desde hace décadas”.

La otra parte de este homenaje tiene su origen en esa localidad madrileña. “Hace 20 años empezamos a rebuscar en la historia de nuestro pueblo y de una manera absolutamente casual encontramos un filme en la Filmoteca Nacional que se llamaba Quijorna, como nuestro pueblo. Y la verdad que fue un shock, de repente, encontrar una filmación de la Guerra Civil, en el que se está viendo la toma del pueblo por el Ejército Popular de la República en la batalla de Brunete, pues es algo inédito. Desde aquel entonces empezamos a trabajar en recuperar la historia de la Guerra Civil en nuestro pueblo”, explica Maroto.

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Al conocer a través de Ortas que la hija de Vistarini residía en Valldemossa, el Ayuntamiento de Quijorna decidió organizar el homenaje. “Para nuestro pueblo, tener una grabación de la Guerra Civil de hace ya casi 90 años es un tesoro”, afirma Maroto.