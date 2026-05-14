Maria del Mar Bonet celebra sesenta años de trayectoria con el álbum 'L'aigua no cansa'

La cantante mallorquina Maria del Mar Bonet celebra sesenta años de trayectoria artística en los escenarios con un nuevo y cuidado trabajo, L'aigua no cansa, con nueve temas, la mayoría de ellos inéditos, de esencia poética, aunque también los hay reivindicativos, con alusiones a la dana de Valencia o a la violencia contra las mujeres.

Recién cumplidos los 79 años, la artista ha señalado este jueves en rueda de prensa que ahora que ha encontrado este "nuevo camino", junto a Discmedi/Blau, grabando en Mallorca, con músicos de allí y la colaboración especial del pianista cubano José María Vitier en un tema, le gustaría mucho poderlo continuar y presentar nuevos trabajos como este.

Con dirección artística suya, firma la producción del disco junto con Toni Pastor, y ha contado con la participación de los músicos Toni Pastor, Marc Grasas, Marko Lohikari, Benjamí Salom, José Llorach, Llorenç Barceló y Tomàs Salom.

Álbum editado en vinilo y en un libro CD, con fotografías del mallorquín Pep Bonet, y que también se puede escuchar en plataformas, Bonet ha dado a conocer que desde siempre le ha gustado el agua como elemento "poético, literario, amoroso, científico y maravilloso".

La cantautora ha presentado su disco en Barcelona. / Enric Fontcuberta

Autora de la letra de seis de las canciones, siempre exigente consigo misma para que tengan la máxima calidad, ha precisado que aunque sea ella quien las firme, en realidad, ha subrayado, no ha hecho más que escribir lo que ha oído "decir a la gente" sobre cuestiones como las del maltrato a las mujeres o respecto a que el interés político "solo sea por las sillas, pero los políticos no cuidan de la gente". Cuba, "bajo la mirada de un dictador mundial que está como una cabra"

El álbum se abre con Blaus i blaus, con letra de la cantante, música de Toni Cuenca y arreglos de Toni Pastor, y se cierra con Lluna de pau, una suerte de oración contra la guerra, que también firma ella y a la que ha puesto música el pianista cubano José María Vitier.

Sobre este músico, ha rememorado que lo conoció cuando estuvo en la isla y, posteriormente, le pasó la letra de Lluna de pau, que le gustó mucho y decidió musicarla, en un momento, ha dicho, en el que Cuba "vuelve a estar bajo la mirada de un dictador mundial que está como una cabra".

"Solo le faltaba esto a Cuba, porque es un país que ha sufrido mucho y que continuará sufriendo, igual que sus artistas", ha apostillado. Políticos que "esconden la cabeza bajo el ala"

S'aigo no, con letra y música de Maria del Mar Bonet, a partir de una canción popular mallorquina, incluye alusiones a las catastróficas inundaciones de Valencia en octubre de 2024 y también a la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Maria del Mar Bonet ha considerado que todavía no se han resuelto "en absoluto" los problemas allí ocasionados, con "cantidades de víctimas tremendas, con un sistema vergonzoso por parte de determinados políticos de esconder la cabeza bajo el ala y de faltar absolutamente el respeto a la gente que sufre".

Hacia todos aquellos, ha proseguido, que han perdido a sus allegados, negocios o sus casas.

Tampoco ha dejado pasar que le entristece que "continúe el goteo de la bestialidad hacia las mujeres".

El repertorio incluye, además, la popular mallorquina Sa ximbomba; Nit, con fragmentos de versos del poeta griego Alcmán de Esparta, del siglo VII a.C, con música y adaptación de Mauro Pagani; L'arbre campaner; la divertida Cançó dels disbarats; o Blaus i sol de roses blanques, del libro Quatre poemes de Setmana Santa, de Blai Bonet, de quien se cumple el centenario de su nacimiento.

El tema L'aigua no cansa, que da título al álbum, con letra y música suyas, es un homenaje al Padre Rafel Ginard, quien se dedicó a lo largo de su vida a recolectar canciones populares mallorquinas.

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El próximo día 23 de mayo, el disco se presentará en el Palau de la Música de Barcelona en el marco del festival Banco Mediolanum Guitar BCN y está previsto que Maria del Mar Bonet gire por varias ciudades españolas y que el día 11 de octubre recale en la sala Olympia de París.