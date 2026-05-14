El grupo Fades será el pregonero de la Fira del Llibre de Palma

La 44 edición de la Fira del Llibre de Palma ya tiene pregoneros, y no son ni uno ni dos, son tres: Vicenç Calafell, Ferran Pi y Àngel Exojo, es decir, el grupo de música Fades.

Este trío de filólogos catalanes, surgido a raíz de la coincidencia de todos ellos en las aulas de la UIB, será el encargado de iniciar oficialmente la programación del evento con un pregón que seguro no dejará a nadie indiferente.

Después de que los pregoneros de 2025 fueran por primera vez dos editores, Lleonard y Maria Muntaner, este año el Gremi de Llibreters de Mallorca mantiene su apuesta por ampliar el perfil de los encargados del pregón, tradicionalmente escritores, para poner en valor las diversas y relevantes contribuciones que diferentes agentes y figuras de la escena cultural hacen a la visibilidad y viabilidad del mundo literario.

"Fades como proyecto nació en Palma", aseguran, "en un jardín de al lado de la Plaza de Toros. Y se fraguó en la UIB, estudiando Filologia Catalana. Hemos crecido yendo a librerías de Palma y saliendo de fiesta a Sabotage. Hemos tenido la suerte de participar en eventos autogestionados que mantienen viva de la festividad de Mallorca en la Plaza del Tubo, entre otros.

Inauguración

En poco más de tres años, Fades se ha convertido en uno de los principales referentes de la escena musical en catalán, conocidos también como la queer band catalana de referencia.

El acto inaugural, conducido por la periodista Margalida Mateu, se celebrará a partir de las 18.30 horas del viernes 29 de mayo. Durante la primera jornada de la feria habrá también actividades familiares y un concierto doble de Monkey Doo: primero en formato pasacalles, a las 19 h., ya partir de las 20:30 h. sobre el escenario de la plaza de Espanya.

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La Fira del Llibre de Palma permanecerá abierta entre las 10 h. y las 14 h. y entre las 16:30 h. y las 20:30 h. desde el mismo día 29 hasta el domingo 7 de junio. La programación completa de esta nueva edición, organizada por el Gremi de Llibreters con el apoyo del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, se anunciará en los próximos días, así como el cartel oficial.