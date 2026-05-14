Artes visuales
La Fundació Miró Mallorca acoge un simposio sobre la relación entre Miró y Sert
Miembros de la familia Juncosa, Maria del Mar Bonet, Pep Pinya, Ramón Aguiló, Ferran Cano y Lluís Castaldo asistirán al homenaje con motivo del 70 aniversario del Taller Sert
La Fundació Miró Mallorca celebrará este 15 y 16 de mayo el III Simposio Internacional Joan Miró, un encuentro dedicado a profundizar en diferentes aspectos de la vida, obra y pensamiento de Joan Miró, así como en su relación con el arquitecto Josep Lluís Sert.
El simposio reunirá a especialistas de primer nivel, entre los que destaca el arquitecto Jaume Freixa, discípulo de Sert, en unas jornadas concebidas como un espacio de debate, búsqueda e intercambio de ideas en torno al legado mironiano y su vigencia contemporánea.
Esta edición coincide con la conmemoración de los 70 años del Taller Sert, un espacio clave para entender la etapa mallorquina de Joan Miró y el desarrollo de su proceso creativo. Las diferentes ponencias permitirán revisitar la relación entre arte y arquitectura, así como reflexionar sobre la influencia y la actualidad del pensamiento del artista.
En el marco de esta conmemoración, la Fundació rendirá también un homenaje especial a las personas y familias que, hace 70 años, estuvieron vinculadas de algún modo a Joan Miró ya la inauguración del Taller Sert.
El acto contará con la presencia de descendientes y testigos de ese momento histórico, como miembros de la familia Juncosa, así como figuras destacadas de la cultura mallorquina, como Maria del Mar Bonet, entre otros asistentes destacados, como Pep Pinya, Ramón Aguiló, Ferran Cano o Lluís Castaldo. Este reconocimiento quiere poner en valor la memoria viva que ha contribuido a preservar y transmitir el legado de Miró hasta nuestros días.
Con iniciativas como este simposio, la Fundació Miró Mallorca refuerza su papel como espacio de encuentro internacional y de generación de conocimiento compartido, promoviendo el diálogo entre disciplinas, investigadores e instituciones.
Programación
La programación incluirá conferencias, mesas redondas y espacios de debate abiertos al público, consolidando a la Fundación como un centro activo de pensamiento, investigación y difusión cultural.
Viernes 15 de mayo
17 h Inauguración del Simposio con una presentación a cargo de Antonia M. Perelló
17.15 h Ponencia titulada "El taller de Sert para Joan Miró: un ensayo arquitectónico", a cargo de Jaume Freixa
18.15 h Ponencia titulada "Modos encontrados. Las conversaciones perdidas entre Miró y Sert", a cargo de Patricia Juncosa
Sábado 16 de mayo
10 h Ponencia titulada "Remirar Miró", a cargo de Josep Massot
11.30 h Coffee break
12 h Ponencia titulada “Son Abrines: la casa de Joan Miró y Pilar Juncosa (1954-1956) y el taller de obra gráfica (1972-1973)”, a cargo de Guillem Aloy Bibiloni
13 h Mesa redonda
14 h Clausura del Simposio
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