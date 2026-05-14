Los finalistas de Mallorca a los Premios de Arquitectura son una casa en la Colònia de Sant Pere y el plan de regeneración de la Playa de Palma

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha presentado este jueves las 25 propuestas finalistas de los Premios de Arquitectura 2026, de las que dos son de Mallorca.

Se trata una casa localizada en la Colònia de Sant Pere del estudio TEd'A Arquitectes y del plan estratégico de regeneración de la Playa de Palma realizado por Victoria Fiol–Landlab y laboratorio de paisajes (Miriam García y Jordi Miró).

En cuanto al primer proyecto, desde el CSCAE explican que "persigue el confort natural de quien habita el espacio, respondiendo mediante estrategias tipológicas y constructivas que experimentan y llevan más allá soluciones constructivas locales".

"Esta estrategia pone al usuario en el centro de la propuesta, acomodando la vida de quien habita, domesticando el espacio, generando rincones diversos donde apetezca relacionarte, comer, festejar, descansar, estar, definitivamente", añaden.

El plan para la Playa de Palma / .

Destino maduro

Por su parte, la Playa de Palma es un destino turístico maduro necesitado de un profundo proceso de modernización en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad. Se detectan en el actual modelo, ajeno a la aptitud física del territorio y a sus recursos naturales, sistemas ambientales capaces de mejorar su funcionamiento metabólico y su resiliencia futura.

El plan estratégico es la Fase I de un proceso integral de adaptación al cambio climático y de transición hacia un modelo de circularidad turística.

Propone la naturalización de calles y parques mediante soluciones basadas en la naturaleza, sistemas urbanos de drenaje sostenible y revegetación adaptada, integrando criterios de energía, movilidad, agua, materiales y gestión de residuos.

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Define una infraestructura verde y azul que minimiza los impactos climáticos, optimiza los recursos naturales y mejora la calidad espacial, la habitabilidad y la salud de las personas, situándolas en el centro de la regeneración urbana y territorial.