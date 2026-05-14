¿Quién fue Antonio Vistarini, el cineasta italiano homenajeado en Mallorca?

El director de cine Antonio Vistarini Leandri (Roma, 1897-Madrid, 1937) acaba de recibir un homenaje por parte del pueblo de Quijorna, donde documentó la batalla de Brunete en una de sus películas. Pese a ser considerado un pionero del cine mudo en España y tener una importante carrera cinematográfica, su figura ha sido desconocida por muchos, incluso por su familia, que reside en Valldemossa. Desde hace unos años, la periodista Ana Ortas sigue su rastro y trabaja en el documental Un fantasma recorre Europa, de Cinética Produccions. Esta investigación ha llevado localizar sus restos en el cementerio madrileño de La Almudena y a conocer más detalles de este hombre, que fue perseguido por los servicios de inteligencia italiano, francés y alemán.

Antonio Vistarini. / Archivo familia Vistarini Suau

La conexión de Vistarini con Mallorca es a través de su esposa, la mallorquina Antonia Suau Mercadal (Palma, 1908- Valldemossa, 2004), a quien conoció en Madrid en 1936. Ella sobresalió como una de las primeras catedráticas de literatura en España, encargada de la Residencia de Señoritas en Madrid y, posteriormente, profesora, entre otros, de la escritora Carme Riera. En Valldemossa todavía reside su hija, Marta Vistarini Suau.

El director italiano tuvo relación con figuras tan relevantes en la cultura como la fotoperiodista Gerda Taro, pareja de Endre E. Friedmann con quien compartía el pseudónimo de Robert Capa, y con la que trabajó durante el rodaje de Quijorna, o el poeta Miguel Hernández. Además, tuvo como ayudantes a Rafael Gil y Antonio del Amo (abuelo de Rodrigo Sorogoyen), quienes después se convirtieron en directores. Trabajó en muchas películas en la década de los 30, fue director de fotografía de Carmiña, flor de Galicia, la primera película rodada en exteriores en esa comunidad. Pero también tuvo un gran compromiso antifascista que le llevó a formar parte del Ejército republicano español del que fue capitán. Pese a todo ello, Vistarini ha sido un personaje con muchas lagunas.

Antonio Vistarini, con el director de cine Guido Cerruti y el coronel Nicolini y su familia en un safari en Eritrea / Archivo familia Vistarini Suau

Su hija recuerda que su madre le hablaba de él “como un señor muy idealista, que era muy alto y muy guapo…”, cosas que ella misma califica como “banalidades”.

Ana Ortas, nuera de Marta Vistarini, decidió completar ese retrato, investigar, bucear en diferentes archivos y viajó a Italia, Francia y Estados Unidos, países ligados a este hombre. “Me apasionó la mezcla de una persona que se dedicaba al cine, que tenía un compromiso político, que tenía esta vinculación con los países europeos, que él veía que el fascismo llegaba, que lo vio en Italia y que lo vio en España”, comenta la periodista. Con esa investigación, ha ido completando su biografía y ha hallado cartas en las que se presentaba como comunista. “Fue como un descubrimiento a través de estos documentos, ver cómo un personaje había tenido contacto con el levantamiento de Jaca, con Ramón Franco cuando era un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el año 32. Había sido detenido en Francia, había hecho películas en Galicia y yo me sorprendía de que esta persona no estuviera ni en la historia del cine, ni en la historia del Partido Comunista, ni en ningún sitio”, comenta la periodista.

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Además de cubrir esas lagunas en la vida del italiano, el documental Un fantasma recorre Europa aspira a restituir a Vistarini en el lugar que le corresponde en la historia del cine español y europeo, señalan desde Cinètica Produccions.